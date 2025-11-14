Viene un fin de año lleno de clásicos paisas, ¿cuándo fue la última vez que DIM y Nacional compartieron grupo en cuadrangulares?

Los futboleros esperaban que hubiera final paisa en la Liga BetPlay. Sin embargo, la derrota 2-1 de Nacional contra Junior de Barranquilla en la última fecha del Clausura, llevó a que el cuadro verde terminara en la tercera casilla, perdiendo la posibilidad de ser cabeza de serie en los cuadrangulares.
Además, el sorteo de las semifinales de la Liga quiso que los dos equipos “tradicionales” del fútbol antioqueño se enfrentaran en el mismo grupo. Antes de la final de la Copa, en la que es muy probable que se enfrenten Medellín y Nacional –los rojos ya son finalistas, mientras que los verdes ganan 4-1 su serie al América de Cali, que se define el domingo (5:00 p.m.)–, habrá dos duelos regionales más en el Atanasio Girardot.