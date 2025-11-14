Viene un fin de año lleno de clásicos paisas, ¿cuándo fue la última vez que DIM y Nacional compartieron grupo en cuadrangulares?

Los futboleros esperaban que hubiera final paisa en la Liga BetPlay. Sin embargo, la derrota 2-1 de Nacional contra Junior de Barranquilla en la última fecha del Clausura, llevó a que el cuadro verde terminara en la tercera casilla, perdiendo la posibilidad de ser cabeza de serie en los cuadrangulares. Además, el sorteo de las semifinales de la Liga quiso que los dos equipos “tradicionales” del fútbol antioqueño se enfrentaran en el mismo grupo. Antes de la final de la Copa, en la que es muy probable que se enfrenten Medellín y Nacional –los rojos ya son finalistas, mientras que los verdes ganan 4-1 su serie al América de Cali, que se define el domingo (5:00 p.m.)–, habrá dos duelos regionales más en el Atanasio Girardot.

¿Cuándo fue la última vez que hubo clásico paisa en cuadrangulares?

En los últimos quince años, los equipos antioqueños han disputado 18 finales del fútbol profesional colombiano. En ese tiempo, el Atanasio Girardot ha sido testigo de 8 títulos de Atlético Nacional. También uno del Medellín, mientras que los rojos fueron 7 veces subcampeones y los verdolagas contaron dos veces con esa suerte.

La capital de Antioquia es una plaza que, en los últimos años, se ha acostumbrado a vivir con fuerza la fiesta del fútbol. Este semestre, Nacional y Medellín se vuelven a enfrentar en el mismo cuadrangular después de dos años. La última vez que eso ocurrió fue en el segundo semestre del 2023, cuando el DIM fue finalista, pero perdió su partido contra Junior por penaltis.

Aquella vez, el sorteo dejó a los dos equipos en el Grupo B, después de que el DIM terminara segundo en la fase regular, con 39 unidades. El Poderoso, entonces dirigido por Alfredo Arias, terminó primero, con 15 unidades. Millonarios, entre tanto, fue segundo, mientras que Nacional resultó tercero y América de Cali cuarto.