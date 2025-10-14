Las goleadas históricas del DIM: desde el 9-5 de 1957 hasta el 5-1 sobre Once Caldas

Aunque no hay hincha más fiel que el del Poderoso, que en numerosas ocasiones ha llorado al ritmo de “no necesito que estés arriba para quererte, glorioso DIM”, no todo son pesares. El rojo de la montaña ha sido protagonista de numerosas goleadas históricas a lo largo de los años, con marcadores que hasta hoy todavía parecen irreales.
La goleada de los paisas a los caldenses en la noche del lunes, 5 goles a 1, por la fecha 15 de la Liga BetPlay Dimayor, trajo a la memoria noches de euforia en la que gol tras gol, los escarlatas festejaron con la hinchada. Te contamos las noches más goleadoras, incluso en aquella ocasión en que en un solo partido marcaron 9 goles.