Atlético Nacional es el club que más dinero ingresó por ventas en el FPC durante el siglo XXI; ¿cómo está el ranking?

El fútbol profesional colombiano no atraviesa su mejor momento histórico; sin embargo, los jugadores talentosos siguen floreciendo desde las canteras más prestigiosas del país, dejando sumas considerables de dinero tras sus traspasos al extranjero. Desde la hiperglobalización del fútbol tras la Ley Bosman en 1995, el balompié criollo exportó una gran cantidad de futbolistas, siendo Atlético Nacional el equipo que más dinero ingresó (146,8 millones de euros) en el siglo XXI. La cifra que ingresó el Verde Paisa está lejos del segundo lugar que ostenta el Deportivo Cali, club que recibió 68,3 millones de euros desde el año 2000. Cabe destacar que los Azucareros, hasta hace no mucho tiempo, eran considerados la mejor cantera del país junto al Envigado F.C., pero los números dictan que los jugadores más costosos de los últimos años han salido de Guarne (lugar de la sede deportiva de Nacional). Cerrando el podio se encuentra el Junior de Barranquilla. Los rojiblancos compitieron de tú a tú contra el mejor Atlético Nacional de la década pasada, enfrentándose con el cuadro paisa en 5 finales (3 de liga, 1 de copa y 1 superliga) en los últimos 15 años. El equipo, que es propiedad de la respetada familia Char, sumó 51,1 millones de euros en este siglo, siendo Luis Fernando Díaz Marulanda su traspaso más importante cuando fue vendido al Porto de Portugal por 7,22 millones. Deportivo Independiente Medellín se encuentra en el cuarto lugar de la tabla tras llenar sus arcas con 38 millones de euros en los últimos 26 años. El cuadro Poderoso tiene un ejemplar manejo de la cantera, siendo el alma máter de varias figuras importantes de nuestro fútbol como Juan Guillermo Cuadrado, Jackson Martínez o su actual entrenador, Luis Amaranto Perea. Además, el Rey de Corazones fue el trampolín para distintos talentos como Edwuin Cetré, Díber Cambindo, Brayán León o el hijo pródigo que volvió a casa, Frank Fabra. El top 10 de los clubes que más dinero ingresaron en la actual centuria son: América de Cali (5° lugar con 29,8 M€), Millonarios (6° puesto. Ingresó 28,1 M€), Once Caldas (7° en el ranquin con 25,4 M€), Deportes Tolima (8° lugar con 24,6 M€), Envigado F.C. (9° puesto con 22,8 M€) y cierra en el décimo lugar Inter de Bogotá (antes La Equidad Seguros) con 13,7 millones de euros.

No todos invierten igual

Aunque las sumas de dinero son interesantes, están muy lejos de las que se mueven en el primer nivel futbolístico de Sudamérica y aún más alejadas de las cifras de la élite mundial del balompié. Para poner un ejemplo, Kylian Mbappé llegó al Paris Saint-Germain en 2017 por 180 millones de euros, una cifra que ningún club cafetero logró alcanzar con sus ventas en los últimos 25 años. Atlético Nacional prioriza la inversión en reforzar su plantilla y mejorar cada vez más su sede deportiva en el Oriente Antioqueño. El cuadro paisa ahora tendrá más gastos tras finalizar su vínculo con Nike, la marca deportiva que lo vestirá hasta fin de año, ya que para 2027, el club tendrá su propia producción de indumentaria. En las distintas Tiendas Verde del país se consigue ropa de la marca propia del club, la cual hasta este año solo era vestimenta alejada de lo deportivo. El Deportivo Cali, por su parte, aún conserva una deuda por la construcción de su estadio. Hay que recordar que los vallecaucanos son el único club criollo que cuenta con recinto deportivo propio: el Estadio Deportivo Cali (anteriormente Palmaseca). El adeudo supera los $119.000 millones, además de los correspondientes gastos de un club de primera división. Junior de Barranquilla gasta la mayor parte de su capital en su nómina. Los tiburones han tenido a jugadores de calibre internacional como Sebastián Viera, Matías Fernández o Alberto “Mudo” Rodríguez en los últimos años. Además de fichar grandes figuras del balompié criollo como Teófilo Gutiérrez, Yimmi Chará, Luis Fernando Muriel o Giovanni Hernández, si nos vamos a la década pasada. Clubes como Medellín, Millonarios, América, Once Caldas y demás tienen deudas por distintas razones. Desde sanciones hasta desfalcos por fichajes costosos del pasado e incluso demandas mantienen la economía de estos clubes muy al límite.

Nacional podría superar los 150 millones

Si el jugador de fútbol está joven, es talentoso y destaca en primera división, su valor se dispara. Atlético Nacional, que sabe lo que es vender constantemente futbolistas canteranos, en especial defensores centrales, tiene en Juan Manuel Rengifo y Néider Parra a dos de los futbolistas sub-21 más prometedores del FPC. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Rengifo ya fue buscado por ligas como Brasil, Italia y Portugal, siendo el Sporting de Braga el club que más adelantó un traspaso, no obstante, Nacional no piensa dejarlo salir por menos de 7 millones de euros. Con la sola venta de Rengifo superior a su valor de 5 M€ según Transfermarkt, superaría la barrera de los 150 millones de euros por ventas en el siglo. Mientras que Néider Parra es visto como el mejor prospecto de zaguero en la cantera verde, la cual vendió a Juan José Arias (1,7 M€), Róyer Caicedo (1,6 M€) y Simón García (2,3 M€) en el último año, buscará darle salida a Parra por encima de los 5 millones de euros, queriendo superar los 5,5 M€ que pagó el Ajax por Dávinson Sánchez en 2016. Bournemouth, Brighton y Niza son algunos de los clubes interesados en el urabaense. Lea también: ¿Por qué Juan Manuel Rengifo aún no sumó minutos con Colombia? Esto dijo Néstor Lorenzo Bloque de preguntas y respuestas