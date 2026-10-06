Atlético Nacional es el club que más dinero ingresó por ventas en el FPC durante el siglo XXI; ¿cómo está el ranking?

El fútbol profesional colombiano no atraviesa su mejor momento histórico; sin embargo, los jugadores talentosos siguen floreciendo desde las canteras más prestigiosas del país, dejando sumas considerables de dinero tras sus traspasos al extranjero. Desde la hiperglobalización del fútbol tras la Ley Bosman en 1995, el balompié criollo exportó una gran cantidad de futbolistas, siendo Atlético Nacional el equipo que más dinero ingresó (146,8 millones de euros) en el siglo XXI.
La cifra que ingresó el Verde Paisa está lejos del segundo lugar que ostenta el Deportivo Cali, club que recibió 68,3 millones de euros desde el año 2000. Cabe destacar que los Azucareros, hasta hace no mucho tiempo, eran considerados la mejor cantera del país junto al Envigado F.C., pero los números dictan que los jugadores más costosos de los últimos años han salido de Guarne (lugar de la sede deportiva de Nacional).
Cerrando el podio se encuentra el Junior de Barranquilla. Los rojiblancos compitieron de tú a tú contra el mejor Atlético Nacional de la década pasada, enfrentándose con el cuadro paisa en 5 finales (3 de liga, 1 de copa y 1 superliga) en los últimos 15 años. El equipo, que es propiedad de la respetada familia Char, sumó 51,1 millones de euros en este siglo, siendo Luis Fernando Díaz Marulanda su traspaso más importante cuando fue vendido al Porto de Portugal por 7,22 millones.
Deportivo Independiente Medellín se encuentra en el cuarto lugar de la tabla tras llenar sus arcas con 38 millones de euros en los últimos 26 años. El cuadro Poderoso tiene un ejemplar manejo de la cantera, siendo el alma máter de varias figuras importantes de nuestro fútbol como Juan Guillermo Cuadrado, Jackson Martínez o su actual entrenador, Luis Amaranto Perea. Además, el Rey de Corazones fue el trampolín para distintos talentos como Edwuin Cetré, Díber Cambindo, Brayán León o el hijo pródigo que volvió a casa, Frank Fabra.
El top 10 de los clubes que más dinero ingresaron en la actual centuria son: América de Cali (5° lugar con 29,8 M€), Millonarios (6° puesto. Ingresó 28,1 M€), Once Caldas (7° en el ranquin con 25,4 M€), Deportes Tolima (8° lugar con 24,6 M€), Envigado F.C. (9° puesto con 22,8 M€) y cierra en el décimo lugar Inter de Bogotá (antes La Equidad Seguros) con 13,7 millones de euros.