Ocho familias denuncian la muerte de sus bebés tras infecciones en un hospital de México

Al menos ocho familias han denunciado la muerte de sus bebés después de que permanecieran internados en instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guadalajara, Jalisco, México, entre marzo y septiembre de 2026.
Los familiares sostienen que los recién nacidos contrajeron infecciones por Klebsiella pneumoniae, Candida albicans o ambos microorganismos en áreas neonatales del Hospital de Gineco-Obstetricia del Centro Médico Nacional de Occidente (CMNO), mientras las autoridades investigan los brotes y las posibles responsabilidades.