Millonarios, equipo más “veterano” de la Liga-2: conozca el ranking

La reciente incorporación de figuras como Jackson Martínez al Deportivo Independiente Medellín, Juan Guillermo Cuadrado a Millonarios y James Rodríguez al Atlético Nacional, tienen dos cosas en común: serán parte fundamental de la liga desde lo atractivo, pero su edad aumenta el promedio de sus clubes y el torneo en general. Además de los jugadores mencionados, hay figuras del torneo que incluso superan los 40 años de edad, como Hugo Rodallega, Dayro Moreno y Teófilo Gutiérrez, que siguen marcando la diferencia en el terreno de juego. “La liga colombiana es muy apta para los jugadores de experiencia al no ser muy física y fuerte en lo táctico. Ellos benefician el fútbol local, sin embargo, hay que tener un buen filtro al ficharles por el tema físico”, le comentó a este medio el exentrenador Juan José Pélaez.

Top-10 de equipos longevos

Dentro de los diez primeros lugares en promedio de edad del fútbol colombiano están los clubes más grandes de nuestro país. Este top se hace con información de la plataforma especializada Transfermarkt. Abriendo el ranking está Millonarios F.C. con 30,6 años de edad promedio, un número que se explica por jugadores como Carlos Darwin Quintero (38), Juan Guillermo Cuadrado (38) o Javier Burrai (35). Millos tiene 16 jugadores mayores de 30 años. Al “Embajador” lo sigue en el segundo lugar el bicampeón Junior de Barranquilla, equipo que tiene en Teófilo Gutiérrez a su jugador más veterano con 41 años. La plantilla promedia 29,9 años de edad. Independiente Santa Fe está en la tercera casilla con una media de 29,6 años en la plantilla. Su máximo referente y goleador, Hugo Rodallega, es determinante a sus 41 abriles. El “Cardenal” bajó en este ítem, pues en 2025-2 estaba en 33,1 el promedio. El cuarto lugar es para Jaguares de Córdoba, que promedia 29,3 esta temporada. Los “Felinos” son poco protagonistas en la Liga a pesar de tener un plantel experimentado. Atlético Bucaramanga es otro club que disminuyó este número y ahora es quinto con 29,2 de media. Cuando fue el campeón en 2024-2, la edad promedio era 31,1. “Lideran a la gente joven a ser valiente y a concentrarse. La experiencia ayuda a enfrentar los momentos difíciles”, dijo Pélaez de los veteranos en los equipos campeones. Siguiendo con la lista, en el sexto lugar está el Deportivo Cali que orienta Rafael Dudamel, con 29,1. El arquero peruano Pedro Gallese (36 años) encabeza a los veteranos. En el séptimo puesto se ubica el Once Caldas con promedio de 28,7, una cifra a la que los 41 años de edad del goleador histórico criollo, Dayro Moreno, aportan una gran parte.

DIM y Nacional no son tan viejos

Para encontrar un elenco paisa toca bajar hasta el octavo lugar con el Independiente Medellín. El Poderoso, que incorporó a Jackson Martínez con 39 años, tiene una media de 28,5. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Nacional, por su lado, tiene jugadores como Franco Armani (39), Milton Casco (38) o James Rodríguez (35). Sin embargo, la cantidad de juveniles nivela el dato a 28,1 de promedio en la edad del plantel. Con esta misma media se encuentra el América, líder actual del torneo.

El Fortaleza de Diego Arias el más joven

Fortaleza de Bogotá no solo tiene en Diego Arias (41 años) al tercer entrenador más joven del fútbol profesional colombiano, sino que también cuenta con la plantilla más joven de este Liga Betplay 2026-2. Los “Amix”, que actualmente ocupan el puesto número 15 de la tabla general del campeonato, han tenido varias actuaciones destacadas en el semestre, dando a conocer así a algunos de sus jugadores más prometedores como Richardson Rivas o Andrés Juan Arroyo. El promedio de edad del conjunto bogotano es de 25,9 y una plantillla que en total cuesta, según Transfermarkt, 6,63 millones de euros. El jugador más veterano es el ex-Junior y Santa Fe, Leonardo Pico, con 34 años. Mientras que hay 5 jugadores con 22 años, los más jóvenes del plantel. Con 25 años de promedio, el Pereira es el segundo más joven. Lea también: “Cucho” Hernández marcó y el Betis ganó: el colombiano pide pista en la Selección Colombia