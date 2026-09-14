Millonarios, equipo más “veterano” de la Liga-2: conozca el ranking

La reciente incorporación de figuras como Jackson Martínez al Deportivo Independiente Medellín, Juan Guillermo Cuadrado a Millonarios y James Rodríguez al Atlético Nacional, tienen dos cosas en común: serán parte fundamental de la liga desde lo atractivo, pero su edad aumenta el promedio de sus clubes y el torneo en general.
Además de los jugadores mencionados, hay figuras del torneo que incluso superan los 40 años de edad, como Hugo Rodallega, Dayro Moreno y Teófilo Gutiérrez, que siguen marcando la diferencia en el terreno de juego.
“La liga colombiana es muy apta para los jugadores de experiencia al no ser muy física y fuerte en lo táctico. Ellos benefician el fútbol local, sin embargo, hay que tener un buen filtro al ficharles por el tema físico”, le comentó a este medio el exentrenador Juan José Pélaez.