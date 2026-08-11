¿Qué es el senior living? Medellín suma nuevos proyectos para adultos mayores

La forma de vivir la vejez está cambiando y Medellín empieza a convertirse en un escenario importante para una tendencia que busca responder a ese nuevo perfil de población: el senior living. La ciudad cuenta con más de 492.000 adultos mayores, según cifras del Concejo de Medellín, y el crecimiento de este grupo poblacional está impulsando alternativas residenciales diferentes a los tradicionales hogares geriátricos. En ese contexto, Casa Nua anunció una inversión cercana a $60.000 millones para la apertura de su segunda sede en Medellín, un proyecto que se convertirá, según la compañía, en el desarrollo de senior living más grande de la ciudad. El complejo estará ubicado sobre la Avenida Las Palmas y hace parte de la expansión de la empresa, que abrirá así su cuarta sede de este modelo en Colombia.

¿Qué es exactamente el senior living?

Se trata de un modelo residencial dirigido principalmente a personas mayores de 60 años que conservan su autonomía y buscan mantenerse activas, pero que quieren reducir las responsabilidades asociadas con tener una vivienda convencional y, al mismo tiempo, contar con espacios para socializar, hacer ejercicio, participar en actividades culturales y recreativas y acceder a servicios de acompañamiento. La diferencia con un asilo o una residencia geriátrica tradicional está precisamente en el nivel de independencia. Mientras estos últimos suelen estar orientados a personas que requieren cuidados permanentes o atención médica especializada, el senior living plantea una comunidad residencial para adultos mayores que pueden desarrollar su vida cotidiana de manera autónoma. La propuesta busca, además, enfrentar uno de los principales desafíos asociados con el envejecimiento: la soledad. Los residentes pueden compartir con personas de edades similares, participar en actividades y mantener una vida social activa, mientras cuentan con servicios que facilitan las tareas cotidianas.

En Medellín ya existen otras alternativas dirigidas a este segmento de la población, por lo que la llegada de nuevos proyectos no parte de cero. Sin embargo, la inversión de Casa Nua pone sobre la mesa la dimensión que está tomando este mercado y la expectativa de que la demanda continúe creciendo a medida que aumenta la población mayor. Lea más: ¿Dónde llamar en Antioquia si tiene grietas en su casa producto del terremoto? La primera sede de la compañía en Medellín, Casa Nua San Lucas, lleva más de siete años con una ocupación superior al 94%, de acuerdo con la empresa. Ese comportamiento, sostiene Casa Nua, fue uno de los factores que impulsaron la construcción de un segundo complejo de mayor tamaño. El nuevo proyecto estará ubicado en un sector de Las Palmas cercano a zonas estratégicas como Llanogrande y el aeropuerto José María Córdova. La propuesta contempla espacios como gimnasio, cine, salón de juegos, restaurante y áreas destinadas a actividades sociales, culturales y recreativas.

“El Senior Living responde a una nueva realidad demográfica y cultural”, afirma Bernardo Asuaje, CEO de Casa Nua, quien señala que las personas mayores buscan continuar siendo protagonistas de sus vidas, mantenerse activas y conectadas socialmente. La compañía también plantea el modelo como una alternativa para las familias. En ciudades donde los hijos trabajan, viven lejos o no pueden brindar acompañamiento permanente, este tipo de vivienda puede ofrecer un entorno con actividades, servicios y atención profesional, sin que el adulto mayor tenga que renunciar a su independencia. La apuesta de $60.000 millones también evidencia el interés de inversionistas y operadores por un segmento que durante años estuvo asociado casi exclusivamente al cuidado asistencial y que ahora comienza a vincularse con conceptos como bienestar, autonomía, comunidad y longevidad. Siga aquí: “Tendremos que demoler”: terremoto agrava situación de la nueva sede de la Alcaldía en La Pintada Con más personas llegando a edades avanzadas y con nuevas expectativas sobre cómo vivir esa etapa, Medellín empieza a explorar un mercado que promete transformar también la oferta inmobiliaria y de servicios para los adultos mayores.

¿Qué otros modelos de senior living y vivienda asistida hay en Medellín?

Medellín ya cuenta con diferentes alternativas de vivienda y atención para adultos mayores. Entre ellas está Casa Nua, que tiene las sedes San Lucas, en El Poblado, y Country, en Las Palmas. La compañía señala que nació en Medellín en 2016 como un proyecto de senior living y vivienda asistida y que su nueva sede, Casa Nua Country, cuenta con 105 unidades residenciales. También está Calucé Senior Living – El Tesoro, en El Poblado, que ofrece vivienda asistida permanente, estancia temporal, club día y estancia integral. A esta oferta se suma Dulce Cuidado, que se presenta como una vivienda asistida especializada en adultos mayores en Medellín. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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