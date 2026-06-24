Cuarta clasificación de Colombia a segunda ronda de la Copa Mundo, este es el histórico de la tricolor en la máxima cita

La Selección Colombia aseguró su clasificación a la siguiente ronda del Mundial de Norteamérica, los dieciseisavos, y por cuarta vez supera la primera fase en la máxima cita del fútbol internacional.

Debido a que el Mundial de Norteamérica es el primero con 48 selecciones, esta vez el paso no será a los octavos de final sino a los dieciseisavos, en busca de superar su mejor actuación en la Copa Mundo, que data de 2014 en el Mundial de Brasil, cuando llegó a cuartos de final.

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Con seis puntos Colombia lidera el Grupo K, en el que Portugal es segunda con cuatro unidades, seguida de Congo con un punto y cierra Uzbekistán sin puntos, a la espera de la tercera fecha, que cierra la fase de grupos, en las que los dirigidos por Néstor Lorenzo se medirán a los lusos de Cristiano Ronaldo, el sábado a las 6:30 p.m., hora de Colombia.

El duelo, previsto en el estadio de Miami, el Hard Rock Stadium, definirá las posiciones finales del grupo y de inmediato se conocerá el próximo rival de Colombia en la cita de Norteamérica.

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