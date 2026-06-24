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Cuarta clasificación de Colombia a segunda ronda de la Copa Mundo, este es el histórico de la tricolor en la máxima cita

En la última fecha del Grupo K, Colombia se medirá ante Portugal en Miami. Ese día se definirá su posición y próximo rival.

  • La Selección Colombia clasificó por cuarta ocasión a la segunda fase de la Copa Mundo, aunque aún le resta un duelo de la fase de grupos. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    La Selección Colombia clasificó por cuarta ocasión a la segunda fase de la Copa Mundo, aunque aún le resta un duelo de la fase de grupos. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
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La Selección Colombia aseguró su clasificación a la siguiente ronda del Mundial de Norteamérica, los dieciseisavos, y por cuarta vez supera la primera fase en la máxima cita del fútbol internacional.

Debido a que el Mundial de Norteamérica es el primero con 48 selecciones, esta vez el paso no será a los octavos de final sino a los dieciseisavos, en busca de superar su mejor actuación en la Copa Mundo, que data de 2014 en el Mundial de Brasil, cuando llegó a cuartos de final.

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Con seis puntos Colombia lidera el Grupo K, en el que Portugal es segunda con cuatro unidades, seguida de Congo con un punto y cierra Uzbekistán sin puntos, a la espera de la tercera fecha, que cierra la fase de grupos, en las que los dirigidos por Néstor Lorenzo se medirán a los lusos de Cristiano Ronaldo, el sábado a las 6:30 p.m., hora de Colombia.

El duelo, previsto en el estadio de Miami, el Hard Rock Stadium, definirá las posiciones finales del grupo y de inmediato se conocerá el próximo rival de Colombia en la cita de Norteamérica.

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Así fueron los caminos de Colombia en las otras tres ediciones en las que avanzó en la Copa Mundo

En la cita de Italia 1990, Colombia logró una victoria, un empate y dos derrotas, para un rendimiento del 37.5%, la otra clasificación sobresaliente se dio en Río de Janeiro 2014 cuando alcanzó los cuartos de final registrando cuatro victorias y una derrota para un rendimiento del 80% y en Rusia 2018 ganó dos, empató uno y perdió uno, para un 58.3% de efectividad.

Los triunfos en Copas del Mundo han sido así: en 1990 ante Emiratos Árabes, fase de grupos 2-0 a favor, perdió contra Yugoslavia 1-0 y empató 1-1 con Alemania. En octavos cayó ante Camerún 2-1.

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En Brasil 2014 ganó en fase de grupos ante Grecia 3-0, Costa de marfil 2-1 y Japón 4-1. Luego en octavos derrotó a Uruguay 2-1 y en cuartos perdió ante Brasil 2-1.

Luego la cita fue en Rusia, donde en fase de grupos venció 2-1 a Japón, 3-0 ante Polonia y 1-0 a Senegal. Luego en la fase de octavos empató 1-1 con Inglaterra, pero fue eliminado por penales 4-3.

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