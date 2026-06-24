Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Daniel Muñoz vive un año lleno de goles, buenos resultados y títulos con Crystal Palace y la Selección Colombia

El antioqueño ajusta 48 partidos con Colombia, cinco goles y un subtítulo de Copa América.

  • El lateral antioqueño Daniel Muñoz, nacido en Amalfi se está consolidando como una de las figuras de Colombia en el Mundial de Norteamérica, ya ajusta dos goles. FOTO@FIFA
    El lateral antioqueño Daniel Muñoz, nacido en Amalfi se está consolidando como una de las figuras de Colombia en el Mundial de Norteamérica, ya ajusta dos goles. FOTO@FIFA
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 4 horas
bookmark

El lateral antioqueño Daniel Muñoz cumple con una gran temporada en el fútbol mundial, tanto en la Liga Premier con el Crystal Palace, como en su primera Copa Mundo con la Tricolor.

A sus 30 años, el nacido en Amalfi, quien llegó a los 21 años al fútbol profesional, gracias a su vinculación con Águilas Doradas, ha tenido un crecimiento ascendente desde su debut, gracias a sus condiciones y por ello, en su corta carrera ya ha hecho parte también de Atlético Nacional, Genk de Bélgica y el Crystal Palace de la Liga Premier, acumulando 312 partidos, 34 goles y 40 asistencias, que lo convierten en uno de los mejores laterales del mundo.

También le puede interesar: Colombia clasificó a dieciseisavos de final del Mundial: con gol de Daniel Muñoz venció a Congo y es primero del Grupo K

En su segundo partido en la Copa Mundo de Norteamérica, Muñoz fue elegido además como el Jugador del Partido, con 96 minutos disputados, un gol, tres recuperaciones, dos despejes, tres duelos ganados, con una calificación 7.4 como el mejor del campo.

Al final del compromiso el antioqueño mencionó que no sentía figura, sino que la figura es todo el equipo. “Los tres puntos los logramos juntos, como equipo, acá todos somos figura, somos una familia y todos estamos dejando el alma en la cancha, porque tenemos hambre de grandes cosas”, sentenció Muñoz.

Lea además: Video | Así fue el golazo de Daniel Muñoz con el que Colombia venció 1-0 a RD Congo: reviva el tanto del antioqueño

En los registros que lleva la Fifa sobre el desarrollo del presente Mundial, Muñoz acumula 6.43 de calificación en ataque (16 puesto general), 5.34 en creatividad (401) y 6.36 en defensa (40).

Esto lo pone en el puesto 16 de los 1.248 que participan en la Copa del Mundo, por encima de Yamal, Salah, Kane y Cristiano, entre otros.

Cifras de Daniel Muñoz con la Selección

Con la Selección Colombia, Muñoz ajusta 48 partidos cinco goles, de los cuales dos han sido en el Mundial de Norteamérica, en su estreno en la máxima cita del fútbol internacional. De esos 16 corresponden a partidos amistosos, dos en el Mundial y 30 internacionales oficiales en Copa América y Eliminatoria.

En los últimos dos años el antioqueño ha sumado títulos y reconocimientos por su rendimiento en el campo, y ya ajusta tres títulos con el Crystal Palace: FA Cup y la Community Shield en 2025, y la Liga de Conferencia de Uefa en 2026, en Alemania.

Vea también: Colombia clasificó: esta es su posición en el Grupo K y su posible camino hacia octavos

En la final de la FA Cup en 2025 fue elegido además como el Mejor Jugador de la final.

Además, fue subcampeón de Copa América 2024 con la Selección en el torneo disputado en Estados Unidos, aunque se perdió la final contra Argentina.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos