Una nueva lesión frena a Daniel Cataño en el Medellín

Justamente en el duelo contra uno de sus ex equipos, Deportes Tolima , Cataño marcó su primer gol en el segundo semestre con el Medellín; sin embargo, tras 34 minutos de compromiso en el Manuel Murillo Toro, el volante creativo salió del campo tras sufrir una molestia muscular. Los de Amaranto Perea se quedaron con el partido por 3-2 sin el “10” en el terreno de juego.

En su primera etapa con el Deportivo Independiente Medellín , las lesiones no dejaron a Daniel Cataño mantener un buen nivel cuando se volvía un indispensable en la titular del rojo antioqueño. Con el tiempo tuvo paso por otros clubes del fútbol colombiano y del exterior, donde los constantes percances físicos lo frenaron cuando tenía buen nivel.

Daniel jugó cuatro de los cinco partidos hasta el momento del Medellín, fue titular en tres de ellos, todos por Liga Betplay, y tuvo un rendimiento decente, al menos desde lo físico. Su calidad se mantiene intacta, pues en cualquier momento asiste o anota; no obstante, las lesiones suelen presentarse de golpe, así como en el partido contra Tolima.

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Es el tercer problema con su cuerpo que sufre en el año con la camiseta del “Rey de Corazones”. En febrero de este año se perdió más de un mes de competición por una lesión en la pantorrilla. Después, en el clásico del 11 de abril contra Atlético Nacional, salió por una molestia muscular a los 50 minutos de juego. Ahora, a falta de confirmación oficial, se perderá al menos los próximos dos partidos del Rojo.

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