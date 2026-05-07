Con Dai Dai, Shakira completa más participaciones en los mundiales que importantes selecciones de fútbol, ¿a quiénes supera?

Shakira se ha convertido en la reina de los mundiales al confirmarse que participará en la canción oficial de Norteamérica 2026, siendo esta la cuarta vez que haga parte del máximo certamen, teniendo en cuenta que en ocasiones sin ser la artista del tema oficial, ha estado presente en las finales, la barranquillera tiene un palmarés que algunos combinados nacionales envidiarían.
Con la canción Dai Dai, la colombiana adelantó a través de sus redes sociales que será la artista de la canción oficial del máximo certamen del fútbol mundial. El anuncio de esta nueva inclusión de la cantante en el torneo se hizo desde el estadio Maracaná con la participación del también artista Burna Boy.
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Justamente, la última actuación que se recuerda de Shakira en un Mundial parte del emblemático escenario de Río de Janeiro, donde interpretó su éxito La La La junto a Carlinhos Brown antes de la final entre Argentina y Alemania en Brasil 2014. Este tema no fue la canción oficial de esa edición pero tuvo tal aceptación del público que se ganó el derecho a animar con su obra uno de los eventos que cada cuatro años rompe números en audiencia.