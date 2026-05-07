Con Dai Dai, Shakira completa más participaciones en los mundiales que importantes selecciones de fútbol, ¿a quiénes supera?

Shakira se ha convertido en la reina de los mundiales al confirmarse que participará en la canción oficial de Norteamérica 2026, siendo esta la cuarta vez que haga parte del máximo certamen, teniendo en cuenta que en ocasiones sin ser la artista del tema oficial, ha estado presente en las finales, la barranquillera tiene un palmarés que algunos combinados nacionales envidiarían. Con la canción Dai Dai, la colombiana adelantó a través de sus redes sociales que será la artista de la canción oficial del máximo certamen del fútbol mundial. El anuncio de esta nueva inclusión de la cantante en el torneo se hizo desde el estadio Maracaná con la participación del también artista Burna Boy. Lea también: 16 años después de “Waka Waka”, Shakira volverá a hacer la canción oficial del Mundial Justamente, la última actuación que se recuerda de Shakira en un Mundial parte del emblemático escenario de Río de Janeiro, donde interpretó su éxito La La La junto a Carlinhos Brown antes de la final entre Argentina y Alemania en Brasil 2014. Este tema no fue la canción oficial de esa edición pero tuvo tal aceptación del público que se ganó el derecho a animar con su obra uno de los eventos que cada cuatro años rompe números en audiencia.

Desde hace cuatro años, en el 2010, ya Shakira se había ganado la etiqueta de ser un símbolo en el mundo del fútbol al ser la intérprete de la canción oficial de la primera copa del mundo organizada en África. El tema Waka Waka (This Time for Africa) engalanó el torneo donde España consiguió su primer y único título mundial.

Ese honor ya estaba antecedido de una actuación de la colombiana en Alemania 2006. En medio de una época en donde el fútbol colombiano no se asomaba en este tipo de torneos la barranquillera lucía la bandera tricolor cantando su éxito Hips Don’t Lie junto a Wyclef Jean en el Estadio Olímpico de Berlín. Con estas actuaciones, la barranquillera puede hacer alarde de haber estado en cuatro copas del mundo: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Norteamérica 2026.