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Con Dai Dai, Shakira completa más participaciones en los mundiales que importantes selecciones de fútbol, ¿a quiénes supera?

La barranquillera se consolida como la reina de los mundiales al ser la protagonista de la canción oficial para Norteamérica 2026. Aquí algunos datos.

  • Shakira completará su cuarta participación en un mundial de fútbol. Fotos: Juan Antonio Sánchez Ocampo y captura video
    Shakira completará su cuarta participación en un mundial de fútbol. Fotos: Juan Antonio Sánchez Ocampo y captura video
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 9 horas
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Shakira se ha convertido en la reina de los mundiales al confirmarse que participará en la canción oficial de Norteamérica 2026, siendo esta la cuarta vez que haga parte del máximo certamen, teniendo en cuenta que en ocasiones sin ser la artista del tema oficial, ha estado presente en las finales, la barranquillera tiene un palmarés que algunos combinados nacionales envidiarían.

Con la canción Dai Dai, la colombiana adelantó a través de sus redes sociales que será la artista de la canción oficial del máximo certamen del fútbol mundial. El anuncio de esta nueva inclusión de la cantante en el torneo se hizo desde el estadio Maracaná con la participación del también artista Burna Boy.

Lea también: 16 años después de “Waka Waka”, Shakira volverá a hacer la canción oficial del Mundial

Justamente, la última actuación que se recuerda de Shakira en un Mundial parte del emblemático escenario de Río de Janeiro, donde interpretó su éxito La La La junto a Carlinhos Brown antes de la final entre Argentina y Alemania en Brasil 2014. Este tema no fue la canción oficial de esa edición pero tuvo tal aceptación del público que se ganó el derecho a animar con su obra uno de los eventos que cada cuatro años rompe números en audiencia.

Desde hace cuatro años, en el 2010, ya Shakira se había ganado la etiqueta de ser un símbolo en el mundo del fútbol al ser la intérprete de la canción oficial de la primera copa del mundo organizada en África. El tema Waka Waka (This Time for Africa) engalanó el torneo donde España consiguió su primer y único título mundial.

Ese honor ya estaba antecedido de una actuación de la colombiana en Alemania 2006. En medio de una época en donde el fútbol colombiano no se asomaba en este tipo de torneos la barranquillera lucía la bandera tricolor cantando su éxito Hips Don’t Lie junto a Wyclef Jean en el Estadio Olímpico de Berlín.

Con estas actuaciones, la barranquillera puede hacer alarde de haber estado en cuatro copas del mundo: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Norteamérica 2026.

Curiosamente, hay selecciones que a pesar de que por sus nombres suelen ser importantes en sus confederaciones, no superan ni alcanzan el honor de la barranquillera.

Por ejemplo, si se mira el caso de Europa, una selección como Noruega con figuras de la talla de Erling Haaland, Alexander Sorloth y Martin Odegaard apenas completará su cuarta participación con el torneo de este año.

Turquía, un equipo que supo lo que es llegar al podio de los mundiales como en Corea - Japón 2002, donde quedó en tercer lugar tras ser derrotada en semifinales por quien terminó siendo el campeón, Brasil, apenas disputará su tercera copa del mundo a partir de junio.

República Checa y Bosnia, dos selecciones que surgieron de los procesos independistas de Checoeslovaquia y Yugoslavia respectivamente y quienes eran protagonistas en las primeras copas del mundo, apenas jugarán por segunda ocasión el máximo torneo.

Grecia, quien sorprendió al mundo ganando la Eurocopa en el 2004 en Portugal ante los locales apenas ha jugado 3 mundiales, siendo el último en 2014.

Serbia, también nación surgida de la separación de la poderosa Yugoslavia ha disputado apenas 2 mundiales y Ucrania, quien antes perteneció a la URSS, sólo ha estado en una copa del mundo.

Pero el caso se vuelve más llamativo cuando se voltea la mirada al continente africano, pues selecciones que se volvieron habituales de ese continente en los mundiales como Costa de Marfil, Egipto y el último ganador en cancha de la Copa Africana de Naciones, Senegal, apenas van a completar este año el cuarto mundial.

Este tipo de curiosidades hacen que, como sucedió días atrás, Shakira sea reconocida desde la Fifa como un ícono mundialista haciendo parecer que la presencia de la barranquillera en estos certámenes sea casi tan acostumbrada como ver a potencias disputando la copa como Alemania, Argentina, Francia o Brasil, quien es la única selección que ha ido a todos los mundiales organizados en la historia.

Siga leyendo: Fifa elogia a Shakira como ícono mundialista: ¿Cantará en la Copa del Mundo 2026?

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