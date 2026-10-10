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¿Le salió competencia a Jean Fernandes en el arco del América? Así le fue a David González en la práctica con el rojo

Los Diablos Rojos se preparan para recibir la visita del DIM, este domingo en el Pascual Guerrero.

  • David González técnico del América de Cali que este domingo recibe al DIM, en el Pascual Guerrero, a las 8:15 de la noche, por la fecha 14 de la Liga BetPlay. FOTO EL COLOMBIANO
    David González técnico del América de Cali que este domingo recibe al DIM, en el Pascual Guerrero, a las 8:15 de la noche, por la fecha 14 de la Liga BetPlay. FOTO EL COLOMBIANO
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
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En medio de las prácticas en las que prepara su equipo para el duelo de este domingo, a las 8:15 de la noche, en el Pascual Guerrero ante el Poderoso, el técnico David González vivió un momento bastante particular.

El antioqueño se volvió a poner los guantes y sorprendió a sus dirigidos, pues evitó los goles. La acción más espectacular fue el tiro que le hizo Julián Quiñones y al que David llegó recordando viejos tiempos, en una volada para mandar el balón al tiro de esquina.

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David, de 44 años de edad, es de los pocos jugadores colombianos que, tras colgar los guantes, se mantiene físicamente bien, casi listo para volver a competir, y por ello, ante el reto de sus dirigidos, no dudó en plantarse de nuevo bajo el arco para recibir los remates.

América vive momentos positivos por los buenos resultados, luego de unas semanas de tensión en las que se hablaba más de lo extrafutbolístico, por las demandas por falta de pagos de jugadores que pasaron por la institución.

Ahora, en la actualidad, el equipo suma 27 puntos, está a una victoria de confirmarse como clasificado anticipado y desde el pasado 14 de septiembre no sabe lo que es perder en la Liga.

Este domingo, en el clásico de rojos, ante el DIM en el Pascual Guerrero, González espera que el equipo tenga un buen rendimiento, para que alcance otra victoria y así seguir mejorando sus números, que, en lo corrido de la Liga BetPlay son muy positivos.

En la Liga, los Diablos Rojos tienen 8 triunfos, 3 empates y una derrota, con 24 goles a favor y siete en contra, siendo el que menos goles ha encajado y el que más ha celebrado.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿A qué hora y en qué estadio juega América de Cali contra el DIM por la Liga BetPlay?
El partido entre América y DIM se jugará este domingo, 11 de octubre, a las 8:15 p. m., en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali.
¿Cuáles son las estadísticas completas de América de Cali en lo que va de la Liga BetPlay?
El equipo registra 8 victorias, 3 empates y 1 derrota, acumulando un total de 24 goles a favor y solo 7 en contra en lo que va del torneo.
¿Cuál es el equipo con mejor defensa y mejor ataque en la actual Liga BetPlay?
América de Cali se posiciona como el equipo más efectivo del torneo al ser el menos goleado (7 goles recibidos) y el más goleador (24 anotaciones a favor).
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