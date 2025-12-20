“Nos hemos encargado de alargar su longevidad”: el secreto del buen rendimiento de David Ospina con Nacional

David Ospina tuvo un buen 2025 con Atlético Nacional. El arquero antioqueño, de 37 años, encajó 40 goles en los 46 encuentros que atajó durante esta temporada. Además, en 18 de esos duelos sacó la vaya invicta. Esos datos son muestra de su jerarquía. El arquero paisa es, sin duda, uno de los mejores del balompié colombiano.
Por eso sigue estando en la Selección Colombia. Es cierto que ya no es el titular fijo, como antes. Las lesiones que sufrió cuando estaba en el Al-Nassr de Arabia Saudita mermaron su rendimiento. En Nacional volvió a tener regularidad. Sin embargo, con la edad algunos reflejos bajaron.