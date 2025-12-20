“Nos hemos encargado de alargar su longevidad”: el secreto del buen rendimiento de David Ospina con Nacional

David Ospina tuvo un buen 2025 con Atlético Nacional. El arquero antioqueño, de 37 años, encajó 40 goles en los 46 encuentros que atajó durante esta temporada. Además, en 18 de esos duelos sacó la vaya invicta. Esos datos son muestra de su jerarquía. El arquero paisa es, sin duda, uno de los mejores del balompié colombiano. Por eso sigue estando en la Selección Colombia. Es cierto que ya no es el titular fijo, como antes. Las lesiones que sufrió cuando estaba en el Al-Nassr de Arabia Saudita mermaron su rendimiento. En Nacional volvió a tener regularidad. Sin embargo, con la edad algunos reflejos bajaron.

Muchos hinchas esperaban ver al Ospina que atajó en el Arsenal o Napoli. Muchos imaginaban que David llegaría con la capacidad física que mostró en los mundiales de 2014, 2018, o en la Copa América de 2021, donde figuró con el seleccionado nacional. Se equivocaron. El portero ya no es tan rápido como antes, pero tiene un conocimiento –que roza con la sabiduría–, en su posición, que solo el tiempo puede dar: ahora sabe dónde y cómo pararse mejor.

¿David Ospina aún tiene nivel para seguir en el máximo rendimiento?

Sin embargo, para algunos hinchas parece no ser suficiente. En las tribunas del Atanasio Girardot, muchas veces, pedían su salida durante los partidos del Torneo Clausura. Hubo un punto “agudo”, de críticas después de la eliminación del cuadro verde de la Copa Libertadores ante Sao Paulo. Algunos pidieron que “se retirara”. Pero en Nacional lo respaldaron. Ospina es un líder natural, alguien con peso en “la interna” del equipo. ¿Quién lo duda si ha estado en dos mundiales –puede ir a Norteamérica– y además ha compartido vestuario con jugadores como Cristiano Ronaldo? Afuera algunos. Adentro de Nacional, nadie.

“Yo veo en David un hombre con experiencia, sabio, que se prepara y entrena para seguir muchos años en el alto rendimiento. Haber participado en los últimos 4 títulos de Nacional habla de su respuesta efectiva en el campo. Es de los pocos arqueros que se equivoca una o dos veces en el semestre. Cuando pasa más veces con goles y otras cosas, que tachan el proyecto de manera negativa, es preocupante, pero él es una excepción”, aseguró el entrenador de arqueros de Nacional, Milton Patiño, en diálogo con El Colombiano. El exarquero caleño, quien trabaja en llave con René Higuita para preparar los guardametas del elenco verdolaga, agregó que Ospina es uno de los estandartes del plantel actual porque no solo da ejemplo en la cancha, sino que lo es afuera de ella por como descansa, entrena, se cuida, se recupera.

La recuperación es un punto importante para un futbolista “veterano” como Ospina. El arquero paisa cumplirá 38 años en agosto de 2026 y, aunque es cierto que los guardametas tienden a jugar más años que los futbolistas de campo porque su posición demanda “menos movimiento” y se “desgastan menos”, también es verdad que el tiempo no perdona a nadie. Por eso, con David hacen un trabajo especial en Nacional.