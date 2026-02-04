“Es un montaje”: Juan Fernando Petro por audio de ‘Pipe Tuluá’; ya fue denunciado penalmente

En la madrugada de este martes, alias Pipe Tuluá fue extraditado a Estados Unidos. Antes de su salida del país, habría dejado grabado un audio de menos de un minuto en el que aseguró haber entregado dinero a la campaña de ‘Petro Presidente’ y señaló que Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, habría cumplido un rol fundamental en esos hechos, por los cuales ya fue presentada una denuncia penal.
La denuncia fue interpuesta por el presidente de la Red de Veedurías de Colombia, Pablo Bustos, quien acudió a la Fiscalía tras conocerse el audio en el que el capo ‘Pipe Tuluá’ afirma haber entregado “mucho dinero” para la campaña presidencial de 2022.
“Nosotros a su hermano sí lo compramos y tenemos pruebas de que le entregamos mucho dinero para su campaña”, aseguró ‘Pipe Tuluá’ en un audio revelado por la candidata presidencial Vicky Dávila.