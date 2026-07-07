En el gobierno de De la Espriella regresa el Esmad, ¿qué cambios implica?

El panorama del orden público se prepara para un cambio radical con el anuncio del próximo gobierno de Abelardo De la Espriella de restaurar el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y poner fin a la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo). La decisión, confirmada por el ministro de Defensa designado, el general en retiro Jorge Eduardo Mora, marca el desmantelamiento de las políticas implementadas por la administración saliente de Gustavo Petro tras el estallido social de 2021. El eje de esta transición será la derogación del Decreto 003, norma que dio origen a la Undmo en el gobierno del presidente Gustavo Petro y que, según Mora, “ataba las manos” de la fuerza pública al dejarla sin herramientas efectivas para intervenir en disturbios, incluso bajo los estándares internacionales de derechos humanos. Lea también: Bloques de seguridad urbana: la apuesta de Abelardo para enfrentar al crimen en las ciudades El gobierno entrante de De la Espriella sostiene que la transformación del Esmad en la Undmo redujo la capacidad operativa de la Policía frente a hechos violentos, al privilegiar un enfoque de diálogo que, a su juicio, limitó la autoridad institucional.

Un Esmad ligado al Bloque de Seguridad

El regreso del Esmad, ha dicho el nuevo ministro de Defensa, es parte de la nueva estrategia del presidente electo para crear el Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana, una estrategia de seguridad que buscará coordinar el trabajo entre las autoridades locales, la Policía Nacional, la reserva de veteranos y el sector empresarial. Además, contempla la implementación de mecanismos de judicialización exprés y la agilización de los procesos de extinción de dominio para combatir estructuras criminales. Aunque la iniciativa ha recibido el respaldo de algunos alcaldes, también ha despertado críticas de distintos sectores, que la comparan con las antiguas y controvertidas Convivir de la década de 1990. Conozca: Bloques de seguridad urbana, la estrategia del nuevo gobierno para frenar conflicto interno en las ciudades: ¿cómo funcionará? El anuncio generó una inmediata reacción desde el petrismo. La senadora María José Pizarro calificó la medida como un regreso a la “represión y violencia sin cuartel”, al considerar que durante el gobierno de Gustavo Petro se avanzó en la dignificación de la fuerza pública y en la recuperación de la confianza ciudadana. En paralelo, el movimiento Defensores de la Patria, del mandatario electo, anunció que el mismo 7 de agosto comenzará el desmonte de la política de Paz Total. Para justificar este cambio de rumbo, el general Mora aseguró que, en materia operativa, el país “retrocedió casi 30 años en el tiempo”. No obstante, el futuro ministro de Defensa afirmó que el uso de la fuerza continuará sujeto a los lineamientos de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Puede leer: “Hemos encontrado una destrucción institucional muy profunda”: entrevista con José Manuel Restrepo, vicepresidente electo En ese sentido, explicó que la protesta social pacífica será respetada y garantizada siempre que se mantenga dentro del marco constitucional, mientras que en los casos de manifestaciones violentas en las que se vulneren los derechos de otros ciudadanos, la fuerza pública actuará de manera directa para restablecer el orden.

Otros anuncios de seguridad

La creación del “Bloque de Defensa para la Seguridad” fue una de las principales promesas de campaña De la Espriella, pero no la única. También ha planteado retomar todas las formas de erradicación de cultivos ilícitos, fortalecer la destrucción de laboratorios de droga, perseguir las finanzas de las organizaciones criminales y combatir el microtráfico mediante inteligencia, investigación criminal, operaciones focalizadas y recuperación del espacio público. En materia territorial, planteó reforzar el control de fronteras, crear comandos conjuntos operacionales en regiones estratégicas y combatir economías ilegales como la minería criminal mediante mayor control estatal, trazabilidad de recursos y persecución al lavado de activos. Le puede interesar: El intento del petrismo por tumbar la elección: ¿puede una demanda frenar la posesión de Abelardo? Para la seguridad ciudadana, entre otras, propuso también fortalecer los grupos Gaula, establecer un centro nacional contra el contrabando y construir 10 megacárceles bajo un modelo con participación privada, además de reemplazar el INPEC por un nuevo cuerpo penitenciario integrado por veteranos y reservistas. Lea además: Influencers de Abelardo pasaron de la campaña al proceso de empalme

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