x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

David Ospina se lesionó y será el gran ausente del clásico entre Nacional y América

Un problema muscular en su pierna derecha saca al arquero antioqueño del partido ante América. Conozca el parte médico oficial, quién será su reemplazo y cómo afecta su camino al Mundial 2026.

  • David Ospina, uno de los referentes de Atlético Nacional. Manuel Saldarriaga Quintero.
    David Ospina, uno de los referentes de Atlético Nacional. Manuel Saldarriaga Quintero.
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 2 horas
bookmark

La lesión de David Ospina encendió las alarmas en Atlético Nacional y también en el entorno de la Selección Colombia, justo en un año clave rumbo al Mundial de Norteamérica 2026, torneo en el que el experimentado arquero espera disputar su tercera cita orbital.

El guardameta antioqueño será la principal ausencia en el compromiso entre Atlético Nacional y América de Cali, programado para este miércoles, desde las 8:00 de la noche, en el estadio Atanasio Girardot, en duelo correspondiente al cierre de la cuarta jornada de la Liga BetPlay 1-2026.

Lea: Con Chicho Arango a la cabeza, Nacional lidera el ranking de los futbolistas más costosos del país: este es el top 10

Ospina, según el reporte médico del club, quedó por fuera de la convocatoria del técnico Diego Arias luego de presentar una lesión muscular en su pierna derecha.

El tiempo de incapacidad aún no ha sido definido y dependerá de los resultados de los exámenes médicos que se le practicarán en las próximas horas.

La molestia física aparece pocos días después de que el arquero de 37 años tuviera participación en el amistoso internacional frente al Inter de Miami de Lionel Messi, disputado el pasado sábado, encuentro en el que el capitán verdolaga respondió con varias intervenciones destacadas.

Desde su regreso al conjunto antioqueño en 2024, Ospina se ha consolidado como referente dentro y fuera del campo, aportando liderazgo a un plantel que combina experiencia y juventud.

Su actualidad genera especial atención debido a su intención de mantenerse como una alternativa para la Selección Colombia de cara al Mundial de 2026, certamen que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, y que podría marcar su tercera participación en una Copa del Mundo tras Brasil 2014 y Rusia 2018.

Ante su ausencia, Nacional contará bajo los tres palos con Harlem “Chipi Chipi” Castillo. Como alternativa también aparece el joven refuerzo Kevin Cataño, de 22 años, quien llegó esta temporada procedente del Real Cundinamarca. Cataño, además, lleva un apellido con tradición en el fútbol colombiano, pues es hijo de Edgar Cataño, exdefensor campeón de la Copa Libertadores 2004 con Once Caldas.

Otra de las novedades en la lista de convocados del cuadro verdolaga es el regreso del delantero Alfredo Morelos, quien aparece como una de las principales cartas ofensivas y podría ser inicialista frente al conjunto escarlata. El delantero Cristian Arango, que viene de jugar en la MLS, tampoco estará presente.

Novedades en la convocatoria de Nacional

Arqueros: Harlem Castillo y Kevin Cataño.

Defensas: Andrés Román, Cristian Uribe, Simón García, César Haydar, William Tesillo y Milton Casco.

Volantes: Juan Manuel Zapata, Mateus Uribe, Juan Bauzá, Xavy Ríos, Juan Manuel Rengifo y Edwin Cardona.

Delanteros: Eduard Bello, Marlos Moreno, Nicolás Rodríguez, Andrés Sarmiento, Alfredo Morelos y Dairon Asprilla.

Siga leyendo: Rengifo, la zurda mágica y joven de Nacional ante América; así formaría el Verde: ¿a qué hora y dónde ver el partido?

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Quién reemplazará a David Ospina en el clásico de hoy?
El encargado de custodiar el arco de Nacional será Harlem “Chipi Chipi” Castillo. Como suplente estará el joven Kevin Cataño, hijo del exjugador Edgar Cataño.
¿A qué hora y dónde ver Nacional vs. América hoy?
El partido se disputa este miércoles a las 8:00 p.m. en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín. Es el duelo más atractivo de la cuarta jornada de la Liga BetPlay 1-2026.

Liga Betplay

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida