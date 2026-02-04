David Ospina se lesionó y será el gran ausente del clásico entre Nacional y América

La lesión de David Ospina encendió las alarmas en Atlético Nacional y también en el entorno de la Selección Colombia, justo en un año clave rumbo al Mundial de Norteamérica 2026, torneo en el que el experimentado arquero espera disputar su tercera cita orbital.

El guardameta antioqueño será la principal ausencia en el compromiso entre Atlético Nacional y América de Cali, programado para este miércoles, desde las 8:00 de la noche, en el estadio Atanasio Girardot, en duelo correspondiente al cierre de la cuarta jornada de la Liga BetPlay 1-2026.



Ospina, según el reporte médico del club, quedó por fuera de la convocatoria del técnico Diego Arias luego de presentar una lesión muscular en su pierna derecha.

El tiempo de incapacidad aún no ha sido definido y dependerá de los resultados de los exámenes médicos que se le practicarán en las próximas horas.

La molestia física aparece pocos días después de que el arquero de 37 años tuviera participación en el amistoso internacional frente al Inter de Miami de Lionel Messi, disputado el pasado sábado, encuentro en el que el capitán verdolaga respondió con varias intervenciones destacadas.