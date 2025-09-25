Dayro Moreno explotó: “Esto es un fracaso” tras la eliminación de Once Caldas

La noche de este miércoles en el Palogrande de Manizales terminó teñida de desconsuelo. Once Caldas acarició con las manos la clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, pero se le escapó de manera cruel desde el punto blanco del penalti. El conjunto albo igualó 2-2 en el global frente a Independiente del Valle, pero en la tanda definitiva cayó 5-4, viendo cómo su sueño internacional se esfumaba entre la angustia de los once pasos. El capitán y referente histórico, Dayro Moreno, no escondió su frustración al cierre del compromiso. Con la voz quebrada y el gesto abatido, el delantero de 40 años habló con franqueza. “Esto es un fracaso, la verdad. Desilusión, tristeza con toda la gente que nos vino a apoyar, con la hinchada de Once Caldas y toda Colombia que estaba a favor nuestro. Entramos desconcentrados, nos cobraron y así es el fútbol. Nos faltó ser serios desde el primer minuto, teníamos el marcador a favor y nos confiamos un poco”.

Las palabras del ídolo resumen la sensación colectiva en la capital caldense: la de haber dejado escapar una oportunidad histórica. En la ida, en Quito, el “blanco-blanco” había dado un golpe de autoridad con el tanto del propio Dayro, que lo ponía en ventaja en la serie. Sin embargo, en Manizales apareció la figura de Michael Hoyos, el atacante argentino de Independiente del Valle, quien firmó un doblete que empató la llave y obligó a la definición por penales.

La tanda fue un carrusel de emociones, con aciertos y fallos que llevaron el desenlace hasta la muerte súbita. Allí, el portero James Aguirre —habitual salvador bajo los tres palos— se convirtió en villano al fallar su cobro. Layan Loor, con serenidad, ejecutó el definitivo para que el equipo ecuatoriano festejara la clasificación a semifinales, donde se enfrentará al poderoso Atlético Mineiro de Brasil. Dayro Moreno, símbolo indiscutible de Once Caldas y máximo artillero de la Sudamericana, hizo una dura autocrítica tras la eliminación. “No sé qué pasó. Muy tristes porque teníamos una ilusión muy grande de jugar semifinales (...) Nos faltó concentración y un poco más de ganas; sabíamos que al frente teníamos un rival muy difícil, pero ya nos toca pasar la página”. Pese a la tristeza, el delantero tolimense mantiene un motivo para sonreír. Con 10 goles en el certamen, lidera la tabla de artilleros y está cerca de quedarse con el título de máximo goleador. Sus más inmediatos perseguidores, el panameño Ismael Díaz y el venezolano Junior Paredes, ya están eliminados con seis anotaciones cada uno. Solo el chileno Lucas Assadi (Universidad de Chile, cuatro goles) y el argentino Dylan Aquino (Lanús, tres) mantienen posibilidades matemáticas de alcanzarlo, aunque el panorama luce poco probable.

Ahora, Once Caldas deberá cambiar el chip y enfocarse en la Liga BetPlay, donde ocupa la posición 14 con 13 puntos, a cuatro de la zona de clasificación a cuadrangulares. Con ocho jornadas por disputar, el equipo aún tiene opciones de recomponer el camino y soñar con una clasificación que devuelva algo de ilusión a su hinchada. La primera prueba será este viernes en el Palogrande, cuando reciba al Boyacá Chicó en un duelo crucial para reencontrarse con la victoria.