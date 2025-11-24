“Si no rindo en el Mónaco, tendré que olvidarme del Mundial”: Paul Pogba rompe el silencio tras volver al fútbol después de más de dos años sancionado

Paul Pogba volvió a pisar una cancha de fútbol después de más de dos años suspendido, y su reaparición no pasó desapercibida. El mediocampista francés, campeón del mundo en 2018, reapareció este 22 de noviembre vistiendo por primera vez la camiseta del AS Mónaco en la Ligue 1.
Pogba entró en un escenario adverso, con su equipo perdiendo ampliamente, pero envuelto en un recibimiento que sorprendió hasta al propio jugador. Sus declaraciones después del partido fueron conmovedoras y esperanzadoras para un jugador que aún aspira con vestir la camiseta del seleccionado nacional como en los viejos tiempos. Le contamos qué dijo Pogba tras su regreso.