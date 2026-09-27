¡La hegemonía azucarera sigue! El Deportivo Cali ganó por tercera vez consecutiva la Liga Betplay Femenina

Ante la atenta mirada de más de 18.000 personas en un estadio Deportivo Cali en Palmaseca, las jugadoras “Azucareras” saltaron al gramado de su estadio para enfrentarse a Independiente Santa Fe en el partido de vuelta de la final de la Liga Betplay Femenina 2026. Una fiesta total esperó a las jugadoras dirigidas por Jhon Alber Ortíz, quienes sacaron ventaja en Bogotá por 3-2 y se impusieron nuevamente en su casa por 4-2, para levantar el título tras un global de 7-4.

Por su parte, las “Leonas” de Omar Ramírez no se dejaron amedrentar en un inicio y salieron a buscar el triunfo para, al menos, igualar la serie contra el verdugo de sus últimas dos finales. El equipo santafereño fue al frente, adelantó líneas y buscó distintas maneras de hacer daño a la guardameta Maryory Sánchez del Cali, hasta que al minuto 15, un remate desde casi 40 metros de Mariana Zamorano silenció Palmaseca y brindó esperanza para las bogotanas.

La ilusión “Cardenal” no duró mucho. Tan solo cinco minutos después de la anotación de Zamorano, el Cali se impuso en un balón parado donde se equivocó la arquera Wendy Martínez y la delantera Melanin Aponzá aprovechó, no perdonó y abrió el camino para lo que se venía. El vigente campeón había despertado y no se iba a quedar de brazos cruzados, mucho menos frente a su público.

Con la presión alta, una de las características de las caleñas, Karla Viancha recuperó un balón en terreno rival y asistió a la gran figura del equipo, Ingrid Guerra, quien inició así su show y puso el 2-1 al 42’ para mandar al descanso el partido con medio título en el bolsillo blanquiverde. Para la segunda mitad, el Cali no bajó la intensidad y, con posesiones largas, rompió la presión de Santa Fe, llegando a última línea y generando una nueva anotación, aunque esta vez fue un autogol de la lateral Izabella Cortés. Al minuto 56, ya el Cali ganaba 3-1 y 6-3 en el global.