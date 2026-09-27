Colombia cerró los Juegos Suramericanos-2026 con tareas pendientes y la mirada puesta en Lima 2027

Colombia finalizó los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 en el tercer lugar del medallero, después de protagonizar durante buena parte de la competencia un cerrado duelo con Argentina por el segundo puesto. La delegación nacional cerró su participación con 69 medallas de oro, 61 de plata y 62 de bronce, para un total de 192 preseas. Brasil se quedó con el primer lugar, con 122 oros, 107 platas y 83 bronces, mientras Argentina, como anfitrión, fue segunda (81-87-125). El resultado está por debajo del conseguido hace cuatro años en Asunción 2022, cuando Colombia terminó segunda (79-78-98). Sin embargo, más allá de la posición en la tabla, Santa Fe dejó un panorama con disciplinas que ratificaron su crecimiento y otras que deberán ser revisadas en el camino hacia los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y los Olímpicos de Los Ángeles 2028. Lea: Las estrellas de Colombia que brillaron en los Juegos Suramericanos-2026 “Se tenía la expectativa de ser protagonistas y se logró”, señaló a El Colombiano Ciro Solano, presidente del Comité Olímpico Colombiano (COC), al hacer su balance de la actuación nacional. El dirigente reconoció el peso de la localía argentina en la lucha por el segundo lugar. “Brasil es un país muy fuerte y a Argentina en los últimos años les habíamos ganado, pero en esta oportunidad estaban de locales, con los escenarios abarrotados de público, con un nacionalismo increíble, y aunque uno no lo crea eso influye en el resultado final”, explicó.

Disciplinas que respondieron

Lina Hernández (izquierda) ganó cuatro preseas en los Juegos, tres de ellas en ciclismo de pista. En la mádison ganó junto a Elizabeth Castaño. FOTO: PANAM SPORTS

El ciclismo de pista volvió a ser uno de los grandes proveedores de títulos para Colombia, con nueve medallas de oro, tres de ellas obtenidas por Stefany Cuadrado y Lina Marcela Hernández. También sobresalieron el patinaje de carreras, con ocho oros; el tiro con arco y el levantamiento de pesas, con siete cada uno, y la gimnasia artística, que consiguió cinco títulos. En esta última disciplina, Ángel Barajas volvió a ser protagonista, acompañado por la aparición de Thomas Mejía, una de las nuevas figuras que dejan buenas sensaciones para el futuro. El atletismo también entregó señales positivas. Colombia conquistó ocho oros y terminó segundo en la clasificación de la disciplina, detrás de Brasil, que consiguió 14. Allí brilló especialmente Ronal Longa, quien se impuso en los 100 y 200 metros planos, además de integrar el relevo 4x100 campeón. Para Solano, estos resultados permiten identificar varios deportes sobre los cuales existe una base para continuar trabajando. “Hubo actuaciones extraordinarias, tampoco fue fácil lo alcanzado. Se reconoce lo hecho por Antioquia, que aportó la tercera parte de las medallas de la delegación”, indicó.

Deportes a revisar

Pero el balance también dejó vacíos. Colombia no consiguió oros en boxeo, karate, natación carreras, entre otras especialidades que tradicionalmente han tenido peso dentro del ciclo olímpico. En boxeo se obtuvieron dos platas y dos bronces; karate aportó cuatro platas, mientras que natación carreras cerró con siete platas y siete bronces. El judo apenas consiguió un oro. “Es doloroso no tener representantes en algunos deportes, como el remo, teniendo nosotros tanto espejo de agua, o el racquetball. También estuvimos distantes en el canotaje y en disciplinas de combate”, manifestó Solano. El presidente del COC considera que ese diagnóstico debe hacerse sin triunfalismo y con la mirada puesta en lo que viene. “Hay que hacer una revisión de estos y otros deportes que ni siquiera tenemos. Pero fuimos protagonistas hasta el último día. Pensamos que en Colombia hay mucho talento. Tenemos que focalizar más nuestra preparación en los deportes del ciclo olímpico”, sostuvo.

Lima 2027, la próxima estación

El siguiente gran examen será en los Juegos Panamericanos de Lima 2027, competencia que servirá como otro punto de referencia antes de llegar a los Olímpicos de Los Ángeles. Solano anticipó que el objetivo será llegar con una preparación más enfocada y con los procesos deportivos consolidados. “Desde ya estamos mirando a los Panamericanos, en los que se espera una buena presentación, y también en los Olímpicos, donde buscaremos hacer una actuación parecida o superior a lo que fue Londres-2012 y Río-2016”, expresó. Siga leyendo: Video | Así fue el “carrerón” con el que Lina Licona le dio a Colombia un oro inolvidable en el 4x400 de los Suramericanos Para alcanzar ese propósito, el dirigente considera fundamental fortalecer el respaldo a los deportistas y a las federaciones. La discusión pasa no solo por los resultados obtenidos en Santa Fe, sino por la posibilidad de sostener durante los próximos dos años la preparación de quienes aspiran a llegar a Los Ángeles.

“Somos conscientes de las dificultades económicas por las que atraviesa el Gobierno, pero vemos también sensibilidad, incluso de los parlamentarios, del presidente (Abelardo de la Espriella), el ministerio del Deporte, los institutos departamentales y municipales, incluso la misma empresa privada. Entre todos podemos aportar y hacer grande el deporte en Colombia”, afirmó Solano, quien dejó una consideración que resume una de las principales conclusiones del balance: “Sin mayor apoyo es difícil conseguir resultados en eventos de alto rendimiento. Eso está súper demostrado”. Colombia se despidió así de Santa Fe con una combinación de resultados que exige análisis, para ejecutar luego acciones concretas. “Tenemos buenos procesos y grandes talentos, de eso no hay duda”, finalizó Solano. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas