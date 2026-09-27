Colombia cerró los Juegos Suramericanos-2026 con tareas pendientes y la mirada puesta en Lima 2027

Colombia finalizó los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 en el tercer lugar del medallero, después de protagonizar durante buena parte de la competencia un cerrado duelo con Argentina por el segundo puesto.
La delegación nacional cerró su participación con 69 medallas de oro, 61 de plata y 62 de bronce, para un total de 192 preseas. Brasil se quedó con el primer lugar, con 122 oros, 107 platas y 83 bronces, mientras Argentina, como anfitrión, fue segunda (81-87-125).
El resultado está por debajo del conseguido hace cuatro años en Asunción 2022, cuando Colombia terminó segunda (79-78-98). Sin embargo, más allá de la posición en la tabla, Santa Fe dejó un panorama con disciplinas que ratificaron su crecimiento y otras que deberán ser revisadas en el camino hacia los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y los Olímpicos de Los Ángeles 2028.
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“Se tenía la expectativa de ser protagonistas y se logró”, señaló a El Colombiano Ciro Solano, presidente del Comité Olímpico Colombiano (COC), al hacer su balance de la actuación nacional.
El dirigente reconoció el peso de la localía argentina en la lucha por el segundo lugar. “Brasil es un país muy fuerte y a Argentina en los últimos años les habíamos ganado, pero en esta oportunidad estaban de locales, con los escenarios abarrotados de público, con un nacionalismo increíble, y aunque uno no lo crea eso influye en el resultado final”, explicó.