“Es muy merecida la clasificación”, la alegría de los jugadores del DIM y técnico Alejandro Restrepo tras avanzar en Libertadores

Independiente Medellín sufrió, pero al final logró el anhelado triunfo (2-1, global 3-2) ante el debutante Juventud de Uruguay, consiguiendo de esta manera el último de los cuatro cupos de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, a la que entró junto a Barcelona SC de Ecuador, Deportes Tolima y Sporting Cristal de Perú.

Tras la clasificación, los jugadores del cuadro paisa, así como su entrenador Alejandro Restrepo, mostraron alegría por el partido disputado, que les da un respiro ante una campaña complicada. En sí, prácticamente, salva el semestre, pues apostó todas sus fichas a la cita continental, pues en el torneo local se ubica 16º con 7 puntos cuando van disputadas nueve fechas.

“Era lo que necesitábamos. Nos costó un poco y más contra elencos uruguayos, pero estos equipos son así”, señaló Hayen Palacios, autor del primer tanto de su escuadra.

“Para mí es muy merecida la clasificación”, dijo “El Polaco” Francisco Fydriszewski, autor del tanto con el que el DIM selló su clasificación. El argentino aprovechó para dedicar el gol del triunfo a su madre, que afronta un tratamiento contra el cáncer.

Por su parte, Alejandro Restrepo aplaudió la jerarquía que tuvieron sus jugadores, más allá de la exigencia que les planteó el onceno uruguayo.

“Fue un partido de dos tiempos. Con la pelota jugamos muy mal. Hay que dar crédito a un gran equipo, que su gran virtud es la presión en campo rival”, reconoció el DT del DIM.

Será la undécima participación del equipo rojo en la Libertadores, y completa un póker de equipos colombianos en la fase de grupos por primera vez en cinco años, con Tolima, Junior y Santa Fe.