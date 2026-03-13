Corte Constitucional no suspendería decreto de emergencia económica del Gobierno Petro

Las razones de la no suspensión de la emergencia económica por la Corte

Entre las razones que tendría el organismo estaría que para esta oportunidad sí existió un hecho sobreviniente e imprevisible que justificaría la declaratoria de la emergencia. Esto, ya que se trató de una avalancha ocurrida en el departamento y se trataría como un fenómeno que no se podía prever. Con estos argumentos, la Corte continuaría con el proceso habitual de revisión de las medidas que se adoptaron por medio del decreto de emergencia económica. Por su parte, el presidente Gustavo Petro había dicho a mediados de febrero que “si no nos dejan la emergencia económica, que a quién se le ocurre que en este momento no deba haber una emergencia económica, entonces nos toca decretarla otra vez, a riesgo”. El jefe de Estado también había mencionado que, si la Corte negaba la solicitud, la consecuencia sería que tendrían que recortar $13 billones.

Puede leer: Gobierno Petro revive impuestos suspendidos por la Corte: decreto impone 16% a apuestas en línea “¿De dónde vamos a sacar la plata? ¿De los niños que tienen hambre? (...) Todavía no sabemos cuánto nos cuesta porque no ha terminado: no puede salir sino de los ricos. Hay unos ricos que estaban en el decreto (de emergencia económica); entonces ahora habrá menos; o sea, la cupulita, cupulita, es la que tiene que pagar todo, de nuevo, y entonces ahí verá la Corte Constitucional si vuelve a tumbar el decreto, ya veremos”, señaló el presidente de Colombia.

Gremios ven inviabilidad en el impuesto al patrimonio de la emergencia económica

Los gremios más importantes del país han alertado sobre la inviabilidad del impuesto al patrimonio para personas jurídicas, como quedó declarado en la emergencia económica. Fenalco, AmCham, la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, ACP, y Andesco aseguran que el plan de recaudo afectaría la sostenibilidad de las empresas. Además, las 1.000 compañías más grandes del país podrían asumir un costo fiscal de hasta $9,9 billones. En el sector de los hidrocarburos, por ejemplo, el impuesto representaría un valor equivalente a 50% de la inversión en exploración prevista para 2025. Cabe recordar que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, aseguró que del total que busca recaudar el Gobierno, 56% corresponderán a los sectores financiero y minero-energético

María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana, AmCham Colombia, dijo que, si bien el país necesita actuar rápidamente y con unión frente a la emergencia, primero se deben agotar los recursos de los contribuyentes. “Plata hay; lo que falta es austeridad, priorización del gasto y buen uso, con metas, trazabilidad y auditoría”, afirmó la dirigente gremial. Lacouture agregó que el impuesto podría afectar empleos, salarios, compras a proveedores e inversión. “Dicho de forma sencilla: es como cortar ramas sanas para apagar un incendio. Puede servir un día, pero el árbol queda débil y después deja de dar frutos”, reflexionó.

Un golpe a los hidrocarburos por la emergencia económica