Corte Constitucional no suspendería decreto de emergencia económica del Gobierno Petro

Tras la expedición del más reciente decreto de emergencia económica por parte del Gobierno, motivado por la emergencia invernal registrada en Córdoba, surgió la pregunta sobre cuál sería la reacción de la Corte Constitucional y si optaría por suspender la medida.
Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en ocasiones anteriores, en esta oportunidad la Sala Plena de la Corte Constitucional no suspendería el decreto.
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