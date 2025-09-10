x

Dibu Martínez criticó al árbitro colombiano Wilmar Roldán tras la derrota de Argentina 1-0 ante Ecuador: “No sé lo que cobró”

Algunos jugadores de Argentina, entre ellos el polémico arquero Dibu Martínez, cuestionaron varias de las decisiones de Roldán en el último partido de Eliminatoria, en donde perdieron por la mínima ante Ecuador. Esto dijeron.

  • Los jugadores de Argentina cuestionaron varias decisiones del árbitro colombiano en el partido que al final perdieron contra Ecuador 1-0 de visitante. FOTO: Redes sociales @emimartinezz1 y AFP
  • Wilmar Roldán, arbitro colombiano. FOTO: Conmebol
  • Lautaro Martínez disputando la pelota contra un jugador de Ecuador. FOTO: Redes sociales @Argentina
10 de septiembre de 2025
Las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de 2026 ya concluyeron, dejando a Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay con el pase directo a la cita más importante del fútbol de selecciones que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.

Mientras Bolivia se prepara para el repechaje, Venezuela, Perú y Chile se quedaron por fuera. Sin embargo, en un desenlace ya definido, un encuentro sin mayor trascendencia en la tabla se convirtió en el epicentro de una nueva polémica mediática.

El partido entre la Selección de Ecuador y Argentina, donde el árbitro colombiano Wilmar Roldán fue el juez central, se convirtió en el protagonista de una controversia, por las decisiones que tomó en el campo durante el partido, según expresaron los jugadores de la ‘Albiceleste’.

Wilmar Roldán, arbitro colombiano. FOTO: Conmebol
Un arbitraje bajo el microscopio con críticas de los protagonistas

El final del partido dejó varias críticas y señalamientos por parte de algunos reconocidos jugadores de la Selección Argentina, que apuntaron directamente contra el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán, de 45 años.

Dos decisiones en particular generaron una gran discusión: la expulsión de Nicolás Otamendi por una supuesta falta de último hombre, y un penal controvertido que Roldán sancionó a favor de Ecuador, tras un codazo de Nicolás Tagliafico sobre Ángelo Preciado.

Tras el pitazo final, dos de las figuras más importantes de la ‘Albiceleste’ no dudaron en expresar su frustración. El arquero Emiliano ‘Dibu’ Martínez fue contundente. “Fue un partido duro, yo creo que el empate estaba bien, el árbitro no sé lo que cobró. Fue una disputa normal (la jugada del penal), pero bueno, para ganarnos tienen que hacerlo así”, expresó.

También se refirió a la expulsión del central y capitán Nicolás Otamendi, aunque se centró más en el polémico penal, lamentando que el arbitraje fuera un factor determinante en el resultado. “Eso cambió el partido. Pero sabemos que los referís afuera de casa nos complican un poco más”, finalizó el arquero.

Por su parte, el delantero Lautaro Martínez no solo criticó las decisiones técnicas, sino que también cuestionó el trato del árbitro. “Repartió amarillas, amenazaba todo el tiempo con lo del Mundial y todo eso no está bueno. Es un gran árbitro, porque me dirigió muchísimas veces, pero hoy no se comportó bien”, sostuvo.

Los comentarios de los jugadores encendieron aún más el debate en las redes sociales, donde se discutió el rendimiento y la “capacidad crítica” de Wilmar Roldán como arbitro, sobre todo, según ellos, en partidos clave e importantes.

Una eliminatoria atípica para la ‘Albiceleste’

A pesar de la clasificación directa, la campaña de Argentina no estuvo exenta de tropiezos. El equipo perdió un total de cuatro partidos a lo largo de las Eliminatorias, una cifra inesperada para el actual campeón del mundo. La derrota más reciente fue precisamente ante Ecuador de visitante 1-0.

Uno de los partidos más notables fue la derrota en la fecha 7 ante Colombia, con goles de Yerson Mosquera y James Rodríguez para la Tricolor. Sin embargo, Argentina clasificó primera de la tabla con 38 puntos.

Otro dato, no menor, fue precisamente la ausencia de Lionel Messi en este partido, ya que luego de jugar de local ante Venezuela y despedirse por su último partido de Eliminatoria con su selección. Además, el 10 terminó como goleador de esta fase con ocho goles.

Lautaro Martínez disputando la pelota contra un jugador de Ecuador. FOTO: Redes sociales @Argentina
Este resultado, junto a la polémica reciente, dejó una sensación agridulce en la afición argentina, puesto que no es la primera vez que jugadores argentinos se quejan del trabajo de Roldán, como ya ha pasado en partidos de Copa Sudamericana y Libertadores.

