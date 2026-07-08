“Vengo a darlo todo por este escudo”: Juan José Córdoba es la nueva “estrella” del DIM de Amaranto Perea

Un futbolista atrevido, talentoso y sobre todo con mucho carácter llegó al DIM para reforzarlo de cara al segundo semestre del 2026. El extremo antioqueño Juan José Córdoba, un joven de 22 años que jugó desde agosto del 2024, hasta que terminó la temporada en curso, con el Dinamo Zagreb de Croacia, uno de los equipos históricos del balompié europeo. Córdoba, nacido y criado en Robledo, Comuna 7 de Medellín, regresa al fútbol colombiano para jugar, por primera vez, en su ciudad natal. El futbolista, que tiene como característica principal de juego su velocidad y que, aunque es zurdo, suele jugar por la banda derecha para meter diagonales hacia adentro buscando el arco rival, debutó como profesional en noviembre del 2021 con el Deportivo Cali.

Juan José, quien llega al Medellín en condición de préstamo por un año, con una opción de compra que se puede ejecutar de acuerdo a su rendimiento, terminó su proceso de formación en el Deportivo Cali. Antes había jugado en el club Molino Viejo de la capital de Antioquia y, después de destacarse, se lo llevaron para la capital del Valle del Cauca.

¿Cómo ha sido la carrera profesional de Juan José Córdoba?

Después de su debut profesional con el Cali, Córdoba fue cedido a Fortaleza de Bogotá. Con el equipo capitalino sumó minutos durante 2022. Después de disputar 15 partidos, y aunque no marcó goles, regresó al elenco azucarero. Con ellos se consolidó como un futbolista importante en el rentado local.

Con la camiseta del Deportivo Cali disputó, en total, 45 partidos. En ellos anotó siete goles y dio tres asistencias. Su juego fue tan destacado que, en algunos momentos, asociaron su nombre con equipos “grandes” de nuestro país. Al final resultó saliendo para el Dinamo Zagreb croata, cuadro con el que sumó 19 juegos, en los que celebró 3 dianas y dio la misma cantidad de pases para gol.

Córdoba llevaba varios días entrenando con el Medellín en su sede de Itagüí. Se pensó, en un primer momento, que lo hacía para no perder ritmo; mientras empezaba, de nuevo, la temporada en Europa. No obstante, la dirigencia del elenco antioqueño hizo el proceso para que el joven futbolista se quedara en el plantel que, desde el próximo fin de semana, trabajará bajo las órdenes de Amaranto Perea, quien regresa al país después de ser asistente técnico de Colombia en el Mundial de Norteamérica. “Nacer en Medellín es entender que el fútbol aquí se vive diferente, que hay una hinchada que vive con pasión. Hoy tengo la oportunidad de regresar a la tierra donde nací y representar su fútbol con responsabilidad. Vengo a aportar velocidad, intensidad y trabajo. Además, a dejarlo todo para cumplir los objetivos que este escudo merece”, aseguró el futbolista antioqueño, que tiene contrato con el equipo croata hasta julio del 2028 y estará en Medellín hasta el 30 de junio de 2027.

El primer gran reto que tendrá Juan José con la camiseta de “El Poderoso”, será la eliminatoria a los octavos de final de la Copa Sudamericana, en la que el elenco paisa se medirá contra Vasco da Gama de Brasil en una serie llamativa. El primer juego del “mata-mata” se disputará el 22 de julio en el estadio Atanasio Girardot (5:00 p.m.).

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