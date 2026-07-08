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¡Hacían cirugías estéticas falsas! Esta es la historia de un cartel montado por cinco mujeres

Son cinco mujeres que aceptaron los cargos imputados; pagarán hasta 88 meses de prisión y que, de acuerdo con la Fiscalía, realizaban lipólisis láser con transferencia glútea de manera improvisada, en casas y sin cumplir requerimientos para estos procedimientos quirúrgicos.

  • En total son cinco las mujeres que hacen parte de la red, según la Fiscalía. Cuatro de ellas aceptaron los cargos que se les impusieron. Foto: Cortesía
    En total son cinco las mujeres que hacen parte de la red, según la Fiscalía. Cuatro de ellas aceptaron los cargos que se les impusieron. Foto: Cortesía
El Colombiano
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hace 3 horas
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55 mujeres que creyeron que esta era la posibilidad de supuestamente verse mejor y lograr el anhelo de una cirugía estética fácil y, quizá, económica, son ahora las víctimas, al menos las que ha documentado la Fiscalía, de una red dedicada a realizar procedimientos estéticos de manera irregular, sin cumplir las medidas de higiene y salubridad en Medellín

Las integrantes de esta red, Yarleny Mosquera Aguirre y Elizabeth Rojas Tobón; y de Jackeline Bedoya Acevedo, María Paola Arango Garrillo y Michel Chaverra Jaramillo, fueron condenadas por las afectaciones ocasionadas a sus víctimas.

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De acuerdo con las autoridades, entre abril de 2023 y mayo de 2024, estas personas se articularon para contactar ciudadanas de diferentes edades, la mayoría por redes sociales, y convencerlas de acudir a sus consultorios con el fin de realizarse una intervención conocida como lipólisis láser con transferencia glútea.

Las mujeres que creyeron en este ofrecimiento acudieron a casas de familia acondicionadas con salas de cirugía improvisadas, que no cumplían las condiciones requeridas para realizar tratamientos quirúrgicos invasivos. Más de 40 pacientes adquirieron una bacteria no tuberculosa que les causó deformidades físicas y limitaciones funcionales permanentes.

La investigación fue adelantada por una fiscal de la Seccional Medellín, quien evidenció que Mosquera Aguirre era la encargada de realizar las cirugías, presentándose como médica sin contar con título profesional, conocimientos ni certificaciones en el área de la salud. Por su parte, Rojas Tobón asumía los asuntos comerciales, captaba a las clientes y recibía los pagos.

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Entretanto, Bedoya Acevedo, Arango Garrillo y Chaverra Jaramillo intervenían en los procedimientos estéticos, realizando labores relacionadas con la administración de medicamentos, la aplicación de anestesia local, la atención posoperatoria y los masajes posquirúrgicos.

Cuatro de las integrantes de la red aceptaran los cargos formulados en imputación por la Fiscalía General de la Nación y fueron condenadas por los delitos de concierto para delinquir, lesiones personales y estafa agravada en modalidad de masa. Deberán cumplir penas entre 83 y 88 meses de prisión.

Yarleny Mosquera Aguirre no aceptó el cargo de concierto para delinquir agravado, y continuará vinculada al proceso.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cómo operaba la red que realizaba cirugías estéticas ilegales en Medellín?
La investigación de la Fiscalía señala que la organización captaba pacientes principalmente a través de redes sociales, ofreciéndoles procedimientos estéticos como lipólisis láser con transferencia glútea. Las intervenciones se realizaban en viviendas adaptadas como supuestos quirófanos, sin cumplir las condiciones sanitarias ni los requisitos legales para este tipo de cirugías.
¿Cuántas personas fueron víctimas de las cirugías estéticas ilegales en Medellín?
La Fiscalía ha documentado al menos 55 víctimas. De ese grupo, más de 40 mujeres contrajeron una bacteria no tuberculosa que les ocasionó deformidades físicas y limitaciones funcionales permanentes.
¿Cómo identificar si un centro de estética está autorizado para realizar procedimientos quirúrgicos?
Antes de someterse a una cirugía estética, es recomendable verificar que el establecimiento esté habilitado por las autoridades de salud, confirmar que el profesional tenga registro y especialización en cirugía plástica o la disciplina correspondiente, y comprobar que el procedimiento se realice en instalaciones autorizadas y con condiciones de bioseguridad.
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