Juventud de Uruguay, próximo rival de Independiente Medellín en Copa Libertadores

Independiente Medellín cerrará la serie contra este rival el próximo 10 de marzo en territorio antioqueño.

  • Francisco Fydriszewski, delantero del DIM. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 2 horas
El Independiente Medellín ya conoce a su siguiente rival en la fase 3 de la Copa Libertadores 2026.

Luego de eliminar a Liverpool de Uruguay el pasado martes tras un global de 2-1, el equipo colombiano, dirigido por el antioqueño Alejandro Restrepo, chocará contra el Club Atlético Juventud de Las Piedras, también de Uruguay, que dio la sorpresa al eliminar este jueves 2-1, como visitante y en tiempo de descuento a Guaraní, de Paraguay.

En el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, el modesto Juventud, que por primera vez en su historia disputa la Libertadores y que en casa había igualado 0-0, se impuso esta vez con los tantos de Federico Barrandeguy (50’) y Ramiro Peralta (94’). Había empatado, de penal, Gaspar Servio (56’).

Lea: Esta es la sanción y la multa que la Dimayor le impuso al técnico Alejandro Restrepo del DIM

El elenco colombiano comenzará esta confrontación como visitante, este martes 3 de marzo a partir de las 5:00 de la tarde, mientras que el duelo de vuelta se celebrará en el estadio Atanasio Girardot el martes 10 de marzo desde las 5:00 p.m.

Si el cuadro paisa gana la siguiente serie, se clasificará a la fase de grupos del máximo certamen de clubes en el continente americano, pero si la pierde jugará la Copa Sudamericana.

Antes de iniciar ese nuevo reto internacional, el DIM se medirá este sábado (8:30 p.m.) al Atlético Bucaramanga, juego correspondiente a la fecha 9 de la Liga Betplay 1-2026, en la que el Rojo es 16° con 7 puntos y el Leopardo, octavo, con 11 unidades.

Siga leyendo: Por avanzar a tercera ronda de Libertadores, DIM recibió el mismo dinero que el campeón de la Liga colombiana

Liga Betplay

