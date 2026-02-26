Juventud de Uruguay, próximo rival de Independiente Medellín en Copa Libertadores

El Independiente Medellín ya conoce a su siguiente rival en la fase 3 de la Copa Libertadores 2026.

Luego de eliminar a Liverpool de Uruguay el pasado martes tras un global de 2-1, el equipo colombiano, dirigido por el antioqueño Alejandro Restrepo, chocará contra el Club Atlético Juventud de Las Piedras, también de Uruguay, que dio la sorpresa al eliminar este jueves 2-1, como visitante y en tiempo de descuento a Guaraní, de Paraguay.

En el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, el modesto Juventud, que por primera vez en su historia disputa la Libertadores y que en casa había igualado 0-0, se impuso esta vez con los tantos de Federico Barrandeguy (50’) y Ramiro Peralta (94’). Había empatado, de penal, Gaspar Servio (56’).

El elenco colombiano comenzará esta confrontación como visitante, este martes 3 de marzo a partir de las 5:00 de la tarde, mientras que el duelo de vuelta se celebrará en el estadio Atanasio Girardot el martes 10 de marzo desde las 5:00 p.m.