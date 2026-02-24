La loba se volvió faraona: Shakira se presentará frente a la Pirámide de Guiza

La cantante colombiana Shakira anunció que el 7 de abril de 2026 ofrecerá un concierto frente a la Gran Pirámide de Guiza, en Egipto, en el marco de su gira internacional ‘Las Mujeres Ya No Lloran’.

La presentación marcará su regreso a ese escenario casi 20 años después de su actuación en 2007, cuando se presentó allí durante su tour ‘Fijación Oral’. El espectáculo en Guiza hará parte del recorrido mundial con el que la artista promociona su más reciente producción discográfica.

A través de un comunicado, el equipo de prensa de la artista señaló que la presentación resalta el vínculo cultural asociado a sus raíces y el alcance internacional de su gira actual.