x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

La loba se volvió faraona: Shakira se presentará frente a la Pirámide de Guiza

Será la segunda vez que la colombiana realiza un concierto en este escenario histórico.

  • Shakira ha recorrido el mundo con una gira que marca un antes y un después en su carrera. Foto: EL COLOMBIANO
    Shakira ha recorrido el mundo con una gira que marca un antes y un después en su carrera. Foto: EL COLOMBIANO
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

La cantante colombiana Shakira anunció que el 7 de abril de 2026 ofrecerá un concierto frente a la Gran Pirámide de Guiza, en Egipto, en el marco de su gira internacional ‘Las Mujeres Ya No Lloran’.

Siga leyendo: Spotify ganó en 2025 el equivalente a casi tres reformas tributarias

La presentación marcará su regreso a ese escenario casi 20 años después de su actuación en 2007, cuando se presentó allí durante su tour ‘Fijación Oral’. El espectáculo en Guiza hará parte del recorrido mundial con el que la artista promociona su más reciente producción discográfica.

A través de un comunicado, el equipo de prensa de la artista señaló que la presentación resalta el vínculo cultural asociado a sus raíces y el alcance internacional de su gira actual.

‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ es uno de los proyectos más amplios en la carrera de Shakira. La gira incluye presentaciones en América, Europa, Asia y Oriente Medio.

Con este anuncio, la artista suma una fecha en un escenario emblemático dentro de un recorrido que la llevará por varios continentes durante 2026.

Según cifras de Billboard, la gira de Shakira ha sido monumental.

El periplo, que inició 11 de febrero de 2025 y continúa con fechas en 2026, recaudó más de 421,6 millones de dólares y ha vendido más 3,3 millones de boletos en 86 shows, según cifras reportadas a Billboard Boxscore. A eso se le suma la serie de conciertos que ofreció en Salvador, a la que asistieron miles de centroamericanos.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida