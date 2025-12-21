¿Fue un fracaso la temporada 2025 para Medellín y Nacional? En este análisis les contamos

De no ser por la ausencia de títulos, el 2025 sería recordado como uno de los mejores años de la historia reciente del DIM. El cuadro rojo, dirigido por Alejandro Restrepo, llegó a dos finales del fútbol colombiano, con la dificultad que eso implica por los formatos de la Liga y la Copa. Es cierto que no las ganó, pero llegó. Y no de cualquier manera. Durante toda la temporada mostró un buen fútbol. En los partidos, sin importar si era local o visitante, fue intenso, rápido, salió a proponer y a buscar los resultados. También se equivocó: en la primera parte del año le faltó eficacia al definir; en la segunda, le sobró gol, pero recibió muchos tantos. Tampoco encontró consistencia en momentos de presión. A los jugadores no solo les faltó carácter en las finales, sino también una mentalidad fuerte para sostener el nivel que mostraron en la fase regular durante los cuadrangulares del Clausura. No obstante, terminaron segundos en la reclasificación. Sumaron, durante todo el año, 92 puntos de los 162 posibles —jugaron 54 partidos—, lo que deja un rendimiento total del 56,7 %. Durante 2025, en Liga, El Poderoso anotó 80 goles, mientras que encajó 52 (35 de ellos en el segundo semestre).

La regularidad que tuvo durante el año —si se jugara un torneo por acumulación de puntos habría tenido más opciones de ser campeón— lo llevó a quedarse con uno de los dos cupos para la fase previa de la Libertadores que tiene Colombia (el otro fue para el Tolima, subcampeón del Clausura y primero de la reclasificación).

Entrar a la fase de grupos de la Libertadores será el primer gran reto del DIM en 2026. El 17 de febrero visitará a Liverpool de Uruguay en el duelo de ida de la segunda fase, mientras que el 24 del mismo mes recibirá al elenco charrúa en el Atanasio Girardot (posiblemente sin público, por los desmanes de la final de Copa). Por eso es necesario pulir ciertos aspectos dentro del rojo. De un lado, los directivos allanaron el camino al extender el contrato de Alejandro Restrepo como entrenador del primer equipo hasta finales de 2027. Eso permitirá que la idea de juego que propone se consolide —y encuentre el equilibrio que le ha faltado— desde la pretemporada. Los directivos del Medellín tendrán que hacer una depuración de la nómina. A inicios de 2025 decidieron mantener más del 90% del plantel que tuvieron en 2024. Además, concretaron la llegada de refuerzos como Fydriszewski, Aguerre y Mantilla. Esta vez se espera la salida de varios futbolistas. Jaime Alvarado, uno de los capitanes del equipo, suena para irse a préstamo a Once Caldas. Lo mismo ocurre con Yéfferson Rodallega. Jáder Valencia, a quien contrataron para suplir la ida de Brayan León a Estados Unidos —que finalmente no se concretó—, también saldría a préstamo. Se rumora que Aguerre dejará el club. Mantilla, quien estaba a préstamo, tendría que regresar a Argentina. El DIM necesita buscar un arquero con “categoría” para la Libertadores, así como reforzar la zona defensiva, el mediocampo y encontrar una variante en ataque para cuando León o Fydriszewski no puedan conformar la dupla que le dio 33 goles al rojo en 2025. Si logran ajustar esos aspectos y mantienen la idea de juego clara que tuvieron durante este año —con variantes que no conviertan el juego en algo plano y previsible—, el DIM podría tener en 2026 la temporada en la que, por fin, sus hinchas celebren el título de Liga que tanto anhelan.

¿Fracaso verdolaga? El balance de Atlético Nacional en la temporada deja una sensación ambigua: los objetivos trazados no se cumplieron en su totalidad, pero el año tampoco puede catalogarse únicamente como un fracaso. En lo estrictamente deportivo, el club quedó en deuda. La meta mínima en la Copa Libertadores era alcanzar los cuartos de final y la eliminación en octavos frente a São Paulo marcó un límite claro. En el ámbito local, el gran anhelo era conquistar al menos una de las dos ligas del año, pero en ambos torneos el camino se cerró en los cuadrangulares. Aunque se obtuvieron la Superliga y se defendió con éxito la Copa BetPlay, para muchos estas conquistas resultan insuficientes frente a la historia y la exigencia del club. Sin embargo, mirar la temporada solo desde los resultados finales puede ocultar avances importantes. Uno de los aspectos más positivos fue la consolidación de una columna vertebral con nombres de peso y jerarquía como David Ospina, William Tesillo, Jorman Campuzano, Matheus Uribe y Alfredo Morelos. Sobre esa base —si se logra resolver la continuidad de Morelos— Nacional tiene argumentos sólidos para estructurar el proyecto deportivo de 2026 con mayor estabilidad y menos improvisación. Otro punto relevante es la clasificación a la Copa Sudamericana, un torneo que Nacional aún no tiene en sus vitrinas y que representa una oportunidad histórica. El duelo único del 4 de marzo frente a Millonarios será una prueba de carácter y preparación, no solo para avanzar a la fase de grupos, sino para demostrar que el equipo puede competir con seriedad en el plano internacional, aunque el nivel de exigencia sea distinto al de la Libertadores. Fuera de la cancha, el club también mostró señales de crecimiento. A nivel de mercadeo, Nacional logró mejorar sus ingresos con productos innovadores, destacándose la película institucional, que fue un éxito en salas de cine y fortaleció el vínculo emocional con su hinchada. Además, en el plano deportivo se apostó por el talento local, tanto en el banco como en la cancha. Diego Arias tuvo la oportunidad de dirigir y dejó la imagen de un técnico capaz, con proyección dentro del fútbol colombiano, mientras que jóvenes como Juan José Arias, Simón García, Elkin Rivero y, especialmente, Juan Manuel Rengifo, comenzaron a consolidarse como activos importantes para el futuro.