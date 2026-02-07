Se reabre la vía vía Medellín – Costa Caribe tras descartar explosivos y retirar bandera del ELN

En la mañana de este sábado 7 de febrero se presentó el cierre total de la vía Medellín – Costa Caribe en el tramo que atraviesa el municipio de Valdivia, Antioquia, luego del hallazgo de un presunto artefacto explosivo acompañado de una bandera del ELN en la zona, de acuerdo con reportes preliminares.

El coronel Luis Muñoz de la Policia de Antioquia le confirmó a EL COLOMBIANO el cierre de la vía Medellín – Costa Caribe, uno de los corredores estratégicos para la comunicación entre el Valle de Aburrá y los departamentos de la Costa Atlántica, lo que afecta de manera directa el tránsito de vehículos particulares, buses intermunicipales y transporte de carga que utilizan diariamente este eje vial para conectar Antioquia con la región Caribe.

En otras noticias: Cayó ‘Tajo Yuca’, jefe del ELN que controlaba un frente con rentas criminales de $5.000 millones

Posteriormente, la Séptima División del Ejército confirmó que, tras la verificación en la zona, soldados del grupo liviano de caballería 9 habilitaron la vía, descartando la presencia de explosivos y retirando la bandera del ELN.