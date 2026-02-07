x

Se reabre la vía vía Medellín – Costa Caribe tras descartar explosivos y retirar bandera del ELN

Una alerta de posible artefacto explosivo en el sector La Frijolera paralizó la conexión entre Antioquia y el Caribe. Autoridades verificaron la zona tras la aparición de propaganda alusiva al ELN.

  Bandera del ELN en vía que comunica a Medellín con la Costa Caribe, en zona de Valdivia. Foto: cortesía Guardianes Antioquia
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

En la mañana de este sábado 7 de febrero se presentó el cierre total de la vía Medellín – Costa Caribe en el tramo que atraviesa el municipio de Valdivia, Antioquia, luego del hallazgo de un presunto artefacto explosivo acompañado de una bandera del ELN en la zona, de acuerdo con reportes preliminares.

El coronel Luis Muñoz de la Policia de Antioquia le confirmó a EL COLOMBIANO el cierre de la vía Medellín – Costa Caribe, uno de los corredores estratégicos para la comunicación entre el Valle de Aburrá y los departamentos de la Costa Atlántica, lo que afecta de manera directa el tránsito de vehículos particulares, buses intermunicipales y transporte de carga que utilizan diariamente este eje vial para conectar Antioquia con la región Caribe.

En otras noticias: Cayó ‘Tajo Yuca’, jefe del ELN que controlaba un frente con rentas criminales de $5.000 millones

Posteriormente, la Séptima División del Ejército confirmó que, tras la verificación en la zona, soldados del grupo liviano de caballería 9 habilitaron la vía, descartando la presencia de explosivos y retirando la bandera del ELN.

¿En qué punto exacto estuvo cerrada la vía a la Costa Caribe?

De acuerdo con el reporte del oficial, el hallazgo se produjo en entre Yarumal y Valdivia, en el sector La Frijolera, en el Norte antioqueño, lo que obligó a las autoridades a acordonar el área y suspender el paso en ambos sentidos mientras grupos antiexplosivos realizan la verificación técnica del objeto sospechoso.

Las unidades antiexplosivos de la Fuerza Pública se desplazaron al sitio para inspeccionar el objeto sospechoso, despejar el área y descartar riesgos para conductores y habitantes cercanos.

De manera preventiva, el tránsito permaneció cerrado mientras se completaba el procedimiento técnico.

¿Por qué el sector de La Frijolera es un punto crítico de seguridad?

El sector conocido como La Frijolera, entre Yarumal y Valdivia, es una zona de topografía difícil y densa vegetación que históricamente ha sido utilizada por grupos armados como el ELN y las disidencias de las FARC para realizar retenes ilegales o dejar elementos propagandísticos. Su importancia radica en que es el “cuello de botella” que conecta el interior de Colombia con los puertos del Caribe, lo que convierte cualquier bloqueo en este punto en un golpe directo a la economía y el abastecimiento del país.

Vea también: Dos policías y una civil heridos tras ataque del ELN con francotirador en Fortul, Arauca

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Dónde consultar el estado en tiempo real?
Se recomienda a los ciudadanos marcar al #767 del INVÍAS o seguir la cuenta oficial de Twitter @Numeral767, donde se reportará la novedad de “paso restringido” o “vía habilitada” una vez finalice el operativo.
¿Qué pasa si tengo un viaje en bus programado?
Las empresas de la Terminal del Norte en Medellín suelen suspender el despacho de vehículos hacia la Costa Caribe mientras persiste el cierre total en Valdivia para evitar que los pasajeros queden atrapados en la carretera sin acceso a servicios básicos.
