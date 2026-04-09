¿Por qué Daniel Cataño será clave para los “grandes retos” que le vienen al DIM en Liga y Copa Libertadores?

Después del juego de Copa Libertadores, el futbolista contó, en zona mixta, que viene trabajando bien, preparándose para cuando llegue el momento de ser inicialista, pero que no tiene afán porque sabe que es mejor tener un poco de paciencia que apurarse, exigir el cuerpo más de lo que puede resistir y recaer en una lesión. El problema físico que lo sacó de competencia cuando llegó al Medellín a los pocos minutos de su debut, contra Tolima, fue un problema en el soleo, uno de los músculos más complejos de recuperar en el cuerpo. Por eso lo han llevado con paciencia.

Pero se espera que para el clásico de este sábado, en el que Medellín se juega una “carta importante” en su aspiración de clasificar a cuadrangulares, Cataño sea inicialista o sume, por lo menos, un tiempo completo. Hasta el momento, según Transfermarkt, suma 129 minutos en cancha este semestre.

¿Qué le viene al DIM en la Copa Libertadores?

Pero los rojos, que se ubican en la tercera casilla del Grupo A tras la victoria 0-2 del Flamengo contra Cusco, en Perú (los goles los marcaron Bruno Henrique y Giorgioan de Arrascaeta), no solo tienen la cabeza en el rentado local.

También se tienen que preparar para visitar, el próximo jueves 16 de abril, a Flamengo en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. El “Mengao” es el segundo equipo más costoso de la Libertadores: su nómina está valorada en 219,20 millones de euros. Además, es el vigente campeón del torneo. Por eso es un reto mayúsculo.