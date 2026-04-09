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¿Por qué Daniel Cataño será clave para los “grandes retos” que le vienen al DIM en Liga y Copa Libertadores?

El volante paisa, de 34 años, ha dado tres asistencias en cuatro juegos con el Rojo. Se espera que sume minutos ante Nacional y Flamengo.

  • El volante antioqueño Daniel Cataño llegó al Medellín como gran figura. Recién gana ritmo tras una lesión en el soleo. FOTO Juan Antonio Sánchez
    El volante antioqueño Daniel Cataño llegó al Medellín como gran figura. Recién gana ritmo tras una lesión en el soleo. FOTO Juan Antonio Sánchez
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 1 hora
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Hay algo claro: cuando Daniel Cataño juega, el DIM muestra su mejor versión. El volante antioqueño, que llegó desde el fútbol boliviano a inicios de este año, suma tres asistencias en cuatro partidos disputados con el Medellín. La más reciente fue en el empate a un tanto contra Estudiantes de La Plata en el debut de la Libertadores.

Su influencia en el equipo es innegable. No solo aporta orden porque enlaza la zona ofensiva con volantes de primera línea como Baldomero Perlaza, sino que, con su “rebeldía”, le da un aire nuevo al equipo dirigido por Alejandro Restrepo. Sin embargo, aún no ha sido titular.

Después del juego de Copa Libertadores, el futbolista contó, en zona mixta, que viene trabajando bien, preparándose para cuando llegue el momento de ser inicialista, pero que no tiene afán porque sabe que es mejor tener un poco de paciencia que apurarse, exigir el cuerpo más de lo que puede resistir y recaer en una lesión.

El problema físico que lo sacó de competencia cuando llegó al Medellín a los pocos minutos de su debut, contra Tolima, fue un problema en el soleo, uno de los músculos más complejos de recuperar en el cuerpo. Por eso lo han llevado con paciencia.

Pero se espera que para el clásico de este sábado, en el que Medellín se juega una “carta importante” en su aspiración de clasificar a cuadrangulares, Cataño sea inicialista o sume, por lo menos, un tiempo completo. Hasta el momento, según Transfermarkt, suma 129 minutos en cancha este semestre.

¿Qué le viene al DIM en la Copa Libertadores?

Pero los rojos, que se ubican en la tercera casilla del Grupo A tras la victoria 0-2 del Flamengo contra Cusco, en Perú (los goles los marcaron Bruno Henrique y Giorgioan de Arrascaeta), no solo tienen la cabeza en el rentado local.

También se tienen que preparar para visitar, el próximo jueves 16 de abril, a Flamengo en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. El “Mengao” es el segundo equipo más costoso de la Libertadores: su nómina está valorada en 219,20 millones de euros. Además, es el vigente campeón del torneo. Por eso es un reto mayúsculo.

Sin embargo, no asusta a los escarlatas. Alexis Serna, titular ante Estudiantes, dijo que “esto es fútbol y ellos son jugadores como cualquiera otros”, para indicar que van a buscar un buen resultado en Brasil: el papel también suele ser engañoso y en él, el “Fla” es favorito para ganar. Los paisas quieren dar la sorpresa.

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