El DIM recibe a Chicó con la opción de igualar en puntos al octavo de la Liga, ¿cómo va la pelea por meterse a playoffs?

Así las cosas, el Rey de Corazones, que viene de ganar un partido complicado en Valledupar contra Alianza, aún sigue vivo en la pelea por un cupo a los ocho. De momento, solo cuatro equipos tienen segura su participación en la ronda final de la Liga-1: Atlético Nacional (líder con 40 puntos), Deportivo Pasto (34), Junior de Barranquilla (31) y Deportes Tolima (30).

Entre tanto, Once Caldas está –en teoría–, adentro: es quinto con 29 puntos y ese número podría ser el umbral para lograr la clasificación –fue el puntaje con el que América terminó octavo en el Clausura de 2025–. En la lucha por ratificarse están América, Internacional de Bogotá, Santa Fe, Cali, Bucaramanga, Millonarios, Águilas, Llaneros y el Medellín.

¿El Chicó le dio “la mano” al Medellín en la fecha 17?

De los nueve clubes que aún tienen chance, el DIM es el que más ha remado desde atrás. No obstante, ganar ante Chicó lo llevaría –dependiendo del resultado–, a ubicarse en la décima o novena casilla. Los antioqueños han marcado 22 tantos y han recibido la misma cantidad en los 16 juegos disputados: su diferencia de gol es de 0.

Santa Fe, que es octavo, ha marcado 24 y le han hecho 20 en los 17 encuentros que ya disputó: su diferencia es de +4. El Cali, que viene de perder 1-0 contra Chicó en Tunja el viernes pasado, aparece noveno con 23 puntos y una diferencia de gol de +3. La victoria de los boyacenses contra los azucareros benefició al Medellín. Le puede interesar: Cinco jugadores antioqueños y seis de equipos paisas conforman la Selección Colombia Sub 17 campeona en Paraguay

¿Cómo le ha ido al Medellín contra Chicó en sus últimos duelos de Liga?

Sin embargo, el cuadro ajedrezado es un “hueso duro de roer” para el DIM. En el historial general, Chicó tiene más victorias que el Medellín en los enfrentamientos directos. El equipo de Tunja se ha impuesto en 17 de los 42 emparejamientos, mientras que El Poderoso apenas suma 13 triunfos por Liga.