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Cayó red vinculada al Cartel Jalisco Nueva Generación que enviaba droga en encomiendas: cinco extraditables capturados

Tras un operativo relámpago en Bogotá y Cali, cinco hombres fueron capturados por enviar cocaína en encomiendas aéreas y lavar millones a través de criptoactivos y empresas fachada.

  • Las autoridades colombianas ocuparon 27 bienes que figuraban a nombre de “testaferros” sin respaldo financiero. Una alianza criminal que unía el Valle del Cauca con los cárteles mexicanos y cortes en Florida. FOTO: Fiscalía General de la Nación y Colprensa
    Las autoridades colombianas ocuparon 27 bienes que figuraban a nombre de “testaferros” sin respaldo financiero. Una alianza criminal que unía el Valle del Cauca con los cárteles mexicanos y cortes en Florida. FOTO: Fiscalía General de la Nación y Colprensa
  • Algunos de los bienes incautados por las autoridades. FOTO: Fiscalía General de la Nación
    Algunos de los bienes incautados por las autoridades. FOTO: Fiscalía General de la Nación
Colprensa
hace 5 horas
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Cinco presuntos integrantes de una red narcotraficante fueron capturados este martes 21 de abril en Colombia, requeridos por una corte del Distrito Sur de Florida (EE. UU.) por delitos relacionados con tráfico de estupefacientes y lavado de activos.

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Las capturas se realizaron en Bogotá y en municipios del Valle del Cauca como Cali, Palmira y Jamundí. Los señalados fueron identificados como Johan Alberto Gutiérrez Alonso, alias ‘Gordo’; Diego Alonso Gómez, alias ‘Godie’; Santiago Jaramillo Cortés, alias ‘Góngora’; Edinson Castillo González y Sergio Darío Corredor Henao.

Algunos de los bienes incautados por las autoridades. FOTO: Fiscalía General de la Nación
Algunos de los bienes incautados por las autoridades. FOTO: Fiscalía General de la Nación

De acuerdo con la investigación, esta estructura estaría dedicada al envío de cocaína a destinos internacionales mediante encomiendas, utilizando terminales aéreas de carga en Bogotá y Cali. Además, mantenía presuntos vínculos con el cartel mexicano Jalisco Nueva Generación.

Las autoridades indicaron que Gutiérrez Alonso, señalado como cabecilla, se encargaría de coordinar la salida de los cargamentos y de gestionar mecanismos para ocultar las ganancias ilícitas, entre ellos el uso de criptoactivos y la creación de empresas en sectores como el automotriz e inmobiliario.

Los demás capturados, según la Fiscalía, tendrían roles asociados al lavado de activos, la conversión de dinero mediante monedas virtuales y el movimiento de recursos a través de distintas maniobras comerciales.

En el mismo operativo fueron ocupados 27 bienes, entre inmuebles urbanos y rurales, vehículos, sociedades y establecimientos de comercio, que estarían vinculados a las actividades de la red.

Las propiedades, avaluadas en más de 20.000 millones, habrían sido registradas a nombre de terceros sin capacidad económica para justificar su adquisición.

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