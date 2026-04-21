Cayó red vinculada al Cartel Jalisco Nueva Generación que enviaba droga en encomiendas: cinco extraditables capturados

Cinco presuntos integrantes de una red narcotraficante fueron capturados este martes 21 de abril en Colombia, requeridos por una corte del Distrito Sur de Florida (EE. UU.) por delitos relacionados con tráfico de estupefacientes y lavado de activos.
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Las capturas se realizaron en Bogotá y en municipios del Valle del Cauca como Cali, Palmira y Jamundí. Los señalados fueron identificados como Johan Alberto Gutiérrez Alonso, alias ‘Gordo’; Diego Alonso Gómez, alias ‘Godie’; Santiago Jaramillo Cortés, alias ‘Góngora’; Edinson Castillo González y Sergio Darío Corredor Henao.