En vivo | Alianza (0)-(1) DIM; el Poderoso, con 10 hombres, abre el marcador gracias a Francisco Fydriszewski

El Independiente Medellín se mide a Alianza en el estadio Armando Maestre de Valledupar, por la fecha 17 de la Liga Betplay.

El duelo está previsto para las 4:10 de la tarde, y los dirigidos por Alejandro Restrepo necesitan ganar para mantener, las opciones matemáticas intactas de buscar la clasificación.

El DIM forma con Éder Chaux; Léyser Chaverra, José Ortiz, Daniel Londoño, Frank Fabra; Esneyder Mena, Alexis Serna, Halam Loboa, Jhon Montaño, Daniel Cataño y Francisco Fydrisewski.

De otro lado, los voceros del cuadro Poderoso también confirmó que, el duelo aplazado ante Chicó, se disputará este miércoles, a las 6:20 de la tarde, en el estadio de Ditaires de Itagüí.

DIM tiene mayor posesión de balón (59%), pero le falta claridad cuando llega al arco rival. En zona defensiva, el local muestra seguridad.

Bajo una temperatura de 28 grados centígrados en Valledupar, el local apuesta al contragolpe. Y al 28’, tras una salida rápida, Yeiner Londoño anotó, pero anularon el gol por fuera de lugar.

Al 37’, el defensor central José Ortiz, del DIM, recibe su primera tarjeta roja en el DIM luego de derribar a Misael Martínez, quien iba sólo frente al arco de Éder Chaux.

Tras la expulsión, y procurando mantener el arco en cero, el técnico Alejadro Restrepo sustituyó a Alexis Serna por Luis Escorcia.

Al 42’, luego de error en salida de Alianza y recuperación del balón de John Montaño y asistencia a Francisco Fydriszewski, el argentino anota su primer gol con el DIM esta temporada, el número 119 como jugador profesional.