DIM buscará vencer a Chicó en Tunja después de 8 años, ¿Jackson Martínez estará convocado?

En sus últimos partidos el DIM ha tenido retos de altura. Sin embargo, le falta el más complicado: visitar al Chicó en Tunja. La capital de Boyacá es la ciudad con mayor altitud de Colombia en la que se juega fútbol profesional.
El estadio La Independencia, donde el cuadro ajedrezado oficia de local, queda a casi 2.800 metros sobre el nivel del mar; muy por encima de los 2.600 metros que tiene El Campín en Bogotá y los 2.527 metros que tiene Pasto, donde Medellín jugó el miércoles los octavos de final de la Copa BetPlay (se impuso 1-4).