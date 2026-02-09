El DIM, urgido de una victoria, visita a Cúcuta después de 7 años por Liga, ¿a qué hora es el partido?

La última vez que el DIM visitó al Cúcuta Deportivo por Liga en el General Santander, David González y Diego Arias, hoy entrenadores de dos de los equipos más importantes del país, vestían la camiseta de El Poderoso. Era 28 de marzo de 2019. Se jugaba, de manera adelantada, la fecha 16 del torneo Apertura. Los antioqueños, que tenían en su plantilla a figuras como el argentino Germán Ezequiel Cano, viajaron hasta La Frontera con la intención de conseguir una victoria que les permitiera competir por un cupo a cuadrangulares.
Sin embargo, el encuentro terminó empatado a dos tantos. Medellín dio el primer golpe: Diego Herazo marcó cuando iban 6 minutos. Pareció que los rojos de Antioquia ganarían sin problema. No obstante, al minuto 58 Diego Arias agarró de la camiseta a Matías Pérez y el central pitó penalti. Jonathan Agudelo, quien aún está en el cuadro motilón, anotó.