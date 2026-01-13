¿Quién es Enzo Larrosa, séptimo refuerzo del DIM para la temporada 2026?, acá le contamos

El Deportivo Independiente Medellín sumó un nuevo jugador para la temporada 2026. Este lunes festivo 12 de enero el club anunció que llegó a un acuerdo para la vinculación del delantero uruguayo Enzo Larrosa, nacido el 21 de abril de 2001.
Larrosa, de 24 años, es un atacante de perfil zurdo, llega procedente de Cerro de Uruguay, donde cumplió un destacado semestre al registrar 9 goles, consolidándose como una de las principales referencias ofensivas de su equipo y uno de los delantero revelación del fútbol charrúa.
“El jugador se vincula al DIM en condición de préstamo por un año, con opción de compra y posibilidad de extensión contractual por tres (3) años adicionales, en el marco de la proyección deportiva definida por el club”, anunció el Poderoso en sus redes sociales.