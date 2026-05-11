Video | DIM, sin público por la sanción en la final contra Nacional, venció a Fortaleza en debut de Copa BetPlay

El ambiente se caldeó y, después de una serie de hechos, un grupo pequeño de aficionados ingresaron a la zona de césped sintético cercano a la cancha por el sector occidental, como dirigiéndose hacia el sector de sur, donde los futbolistas de Nacional festejaban el título frente a su barra popular, y en el medio del campo, a la altura de la entrada al túnel que lleva a los camerinos, se encontraron con aficionados del elenco verde. Hubo pelea. Varias personas resultaron heridas. Los futbolistas debieron correr. La fiesta del fútbol se empañó. Le puede interesar: De la alegría al “pánico”: así fue la batalla campal que empañó la final de la Copa entre DIM y Nacional

Por eso, la Dimayor decidió sancionar a Independiente Medellín, que fungió como local en esa final y tenía que garantizar la seguridad de los asistentes al encuentro, con seis fechas de suspensión de la plaza. Los rojos tendrán que jugar la mayor parte de los encuentros de la Copa que reúne a equipos de primera y segunda división a puerta cerrada.

¿Cómo fue la victoria del DIM contra Fortaleza en su debut de Copa?

Como el partido del lunes se jugó con el estadio desocupado, desde afuera de la cancha se escuchaba todo lo que pasaba en la cancha como ocurría pocas veces. El silbato del juez central era más perceptible que nunca, también las órdenes de los entrenadores Sebastián Botero, interino del DIM y Sebastián Oliveros, técnico de Fortaleza.

También se oían los reclamos de los futbolistas, lo que se decían en la cancha. Por eso se escuchó con fuerza la celebración de Didier Moreno cuando anotó el gol con el que Medellín se impuso 1-0. El futbolista chocoano, de 34 años, suma dos celebraciones en lo que va de 2026 con El Poderoso. La otra fue en un encuentro válido por el Apertura, donde además dio una asistencia.