El DIM tendrá “prueba de fuego” ante Liverpool por Libertadores, ¿cómo le ha ido ante equipos uruguayos y a qué hora juega?

Han pasado 965 días desde la última vez que el DIM jugó un partido de Copa Libertadores. El encuentro más reciente del cuadro rojo en “La Gloria Eterna” se remonta al 28 de junio de 2023. Ese día visitó al Inter de Porto Alegre en Brasil por el último juego del Grupo B. En suelo brasileño, los antioqueños perdieron 3-1 y, aunque hicieron 10 puntos, no lograron avanzar. En aquella edición, los paisas solo ganaron uno de los tres partidos que disputaron como visitantes. Fue en Caracas, contra Metropolitanos de Venezuela.

Este martes, también fuera de su casa, El Poderoso inicia un nuevo reto internacional visitando a Liverpool de Montevideo (7:30 p.m.), en el juego de ida de la segunda ronda de clasificación a la fase de grupos. Los rivales charrúas son complicados para el Medellín. En los ocho encuentros que ha disputado por la Libertadores ante clubes de ese país, el cuadro rojo suma un rendimiento del 37,5%.

Los antioqueños registran dos victorias, tres empates y tres derrotas. Los triunfos datan de 2009, contra Peñarol, y de 2023, frente a Nacional. Concentrémonos en el primer duelo, porque hay algunas similitudes con el que tendrán en esta edición del torneo. En 2009, los rojos no clasificaron de manera directa a la fase de grupos. También jugaron las fases previas y quiso el destino que les tocara enfrentar a Nacional de Uruguay. En Medellín, El Rey de Corazones se impuso 4-0 con tantos de Jackson Martínez (triplete) e Iván Corredor. En la vuelta, disputada en Montevideo, igualaron sin tantos. Para el DIM, este año es prioridad tener una buena presentación en el torneo internacional. Frente a Liverpool, que viene de perder 1-2 el fin de semana ante Defensor Sporting, los paisas tendrán una verdadera “prueba de fuego”.

El cuadro antioqueño no ha tenido un buen inicio de año a nivel local. De los siete encuentros que ha disputado, solo ganó uno (1-3 ante Cúcuta), mientras que empató tres y perdió los otros tres. Eso ha tenido en la cuerda floja al técnico Alejandro Restrepo, mientras que ha llevado a que la afición señale a varios futbolistas.

Por eso, para generar un mejor ambiente, los antioqueños tienen “la obligación” de ganar en Uruguay. Conseguirlo disiparía las dudas que se han sembrado sobre la continuidad del entrenador y, además, llenaría de confianza a los futbolistas para el encuentro de vuelta.