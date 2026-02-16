Fenalco se desmarcó de la mesa de concertación: rechazó mantener alza de 23% y exigió sustentar cifra

Al término de la reunión de la Mesa de Concertación Laboral, en la que se analizó la suspensión provisional del decreto que fija un incremento del 23,7% para el salario mínimo de 2026, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que la mayoría de los gremios empresariales y las centrales sindicales coincidieron en mantener esa cifra.
Sin embargo, no todos los sectores respaldaron la decisión. El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, advirtió que mantener el incremento en esos términos equivale a “pasar por encima de más de un millón de micro y pequeñas empresas: panaderías, tiendas y cafeterías de barrio, peluquerías, ferreterías, pequeños comercios, restaurantes, bares y alojamientos”.
Según dijo, estas no podrán seguir soportando “el triple impacto de la reforma laboral, el exabrupto del mínimo y la reducción adicional de dos horas en la jornada laboral semanal”.