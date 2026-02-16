x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

David Trezeguet, campeón mundial con Francia habló de Colombia, Nestor Lorenzo y Luis Díaz con miras al Mundial 2026

El francés estuvo en el país con el trofeo de la Copa Mundo que recorre los países de los equipos participantes de la cita de México, Canadá y Estados Unidos.

  • El excampeón Mundial con Francia, David Trezeguet estuvo en Bogotá con el trofeo de la Copa Mundo y habló de la Selección Colombia y sus posibilidades en el Mundial de Norteamérica. FOTO COLPRENSA
    El excampeón Mundial con Francia, David Trezeguet estuvo en Bogotá con el trofeo de la Copa Mundo y habló de la Selección Colombia y sus posibilidades en el Mundial de Norteamérica. FOTO COLPRENSA
  • Este es el trofeo de la Copa Mundo que está haciendo su recorrido por los países clasificados a la próxima cita de México, Canadá y Estados Unidos. FOTO COLPRENSA
    Este es el trofeo de la Copa Mundo que está haciendo su recorrido por los países clasificados a la próxima cita de México, Canadá y Estados Unidos. FOTO COLPRENSA
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 3 horas
bookmark

El francés David Trezeguet, campeón del mundo con Francia en 1998, estuvo en Bogotá, en la exhibición del trofeo de la Copa Mundo, que recorre los países clasificados al Mundial de México, Canadá y Estados Unidos.

En su paso por Colombia el ex-delantero además de traer la Copa Mundo, habló sobre la Selección y el papel de Néstor Lorenzo, el entrenador que clasificó a la Tricolor a su sexta cita mundial, tras lo vivido en Chile 1962, Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998, Brasil 2014 y Norteamérica 2026.

Este es el trofeo de la Copa Mundo que está haciendo su recorrido por los países clasificados a la próxima cita de México, Canadá y Estados Unidos. FOTO COLPRENSA
Este es el trofeo de la Copa Mundo que está haciendo su recorrido por los países clasificados a la próxima cita de México, Canadá y Estados Unidos. FOTO COLPRENSA

Sobre las expectativas que tiene con Colombia en la cita mundial, Trezeguet mencionó que “hemos visto que a niveles Copa del Mundo no existen las sorpresas; los países que han ganado son equipos consolidados, proyectos, y creo que esta es la dirección que debe abordar Colombia”.

De igual manera puntualizó que Colombia cuenta con talento, capacidad y estrategia, pero debe mejorar en la mentalidad de sus jugadores para que puedan llegar lejos.

“Colombia tiene jugadores muy competitivos, en equipos muy importantes y esto hace parte del crecimiento de un jugador para obtener títulos”, enfatizó el francés.

En ese punto resaltó el momento de jugadores como Luis Díaz, quien se luce con el Bayern Múnich, de quien mencionó que está en un equipo ganador que llega con mentalidad fuerte y en un gran nivel para respaldar a sus compañeros y motivarlos para que logren los objetivos en el Mundial.

También tuvo palabras para el técnico Néstor Lorenzo, de quien afirmó “ sabe que las expectativas son altas y creo que Colombia tiene todo para ser un protagonista importante en el Mundial, porque ha logrado consolidar un grupo fuerte, con mucho talento, que combina experiencia con juventud”.

Liga Betplay

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida