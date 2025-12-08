x

Prográmese: estas son las fechas para los clásicos paisas de la final de Copa

El encuentro de vuelta será el último que se dispute en el fútbol profesional colombiano en 2025.

  • En el encuentro los rojos buscarán su cuarto título del torneo, mientras que los verdes van por su octava corona. Foto: Camilo Suárez
    En el encuentro los rojos buscarán su cuarto título del torneo, mientras que los verdes van por su octava corona. Foto: Camilo Suárez
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

08 de diciembre de 2025
bookmark

Los equipos paisas ya quemaron todos sus cartuchos en Liga. Ninguno de los dos llegó a la final de la Liga. Sin embargo, aún no han terminado la temporada 2025. DIM y Atlético Nacional tienen pendiente la final de la Copa BetPlay. Restan un par de clásicos en Medellín antes de que se finalice este año.

El DIM dirigido por Alejandro Restrepo y el cuadro verde de Diego Arias se medirán buscando salvar el año con el título de la Copa, tantas veces subvalorado por los aficionados verdolagas. Los rojos buscarán su cuarto título. Nacional, conservar el título que consiguió en 2024 contra América de Cali que lo ratificó, con siete victorias, como el más ganador de la historia del torneo.

¿Cuándo se jugará la final de la Copa?

Hasta la noche de este lunes no se sabían las fechas de la final de Copa. Primero se tenía que resolver quiénes serían los finalistas de Liga, para cuadrar el Tetris que es el calendario del fútbol colombiano. Si Nacional llegaba a la disputa por el título del Clausura, la ecuación era una. Como no lo logró, será diferente.

Dimayor programó los encuentros de tal manera que, como se tenía previsto, la Liga terminara primero que la Copa. Los duelos por la final liguera entre Tolima y Santa Fe serán el viernes 12 de diciembre y el martes 16 de diciembre. Entre tanto, el partido de ida de la final del segundo torneo serán el sábado 13 de diciembre a las 5:00 p.m. en el estadio Atanasio Girardot, siendo Nacional local.

La vuelta, por su parte, se disputará el miércoles 17 de diciembre a las 7:30 p.m. con el Deportivo Independiente Medellín jugando con el apoyo de sus aficionados en las tribunas del máximo escenario del fútbol antioqueño, que se espera que cuente con presencia de ambas hinchadas.

