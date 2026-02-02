“El equipo nos deja sensaciones positivas”: Alejandro Restrepo sobre empate del DIM con Millonarios

El partido entre Millonarios y el DIM, válido por la cuarta fecha del Apertura 2026, duró casi 20 horas: inició a las 8 de la noche del primero de febrero y terminó pocos minutos antes de las cuatro de la tarde del lunes 2. El mal estado de la cancha del estadio El Campín de Bogotá, sumado al aguacero torrencial que cayó en la capital del país el domingo, llevaron a que la Dimayor lo suspendiera.
El juego se detuvo en la noche del domingo cuando iban 55 minutos. Desde el primer tiempo la cancha no se veía bien. La lluvia de la tarde en la capital del país, sumada con el concierto de música popular que hubo horas antes en el estadio, llevaron a que el césped estuviera en muy mal estado, con huecos visibles, lleno de un barro que ponía en riego la integridad de los jugadores.
Con el tiempo, la intensidad del “chaparrón” subió. Fue imposible jugar. Los jueces detuvieron el encuentro. Esperaron cerca de media hora para tomar la decisión de aplazarlo. Mientras tanto, personal de Millonarios le hacía huecos al gramado dándole golpes con estacas, para que se acelerara el drenaje. No ocurrió. La lluvia aumentó. Se hicieron charcos grandes: el Campín parecía una piscina.