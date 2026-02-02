Costa Rica se suma al eje de la derecha y mira hacia el modelo salvadoreño

El mapa político de América Latina, ese tablero que durante la última década pareció inclinarse hacia una “segunda marea rosa” de gobiernos de izquierda, ha comenzado a virar con una fuerza tectónica hacia la derecha. El último y más contundente ejemplo de este fenómeno ocurrió este domingo en las urnas de Costa Rica. Con una victoria aplastante del 48,3% de los votos, la politóloga Laura Fernández Delgado, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), no solo se convirtió en la segunda mujer en alcanzar la presidencia del país, sino que ratificó que el modelo de “mano dura” y pragmatismo económico —antes ajeno a la tradición pacifista costarricense— ha llegado para quedarse.

El fin de la excepcionalidad costarricense

Durante décadas, Costa Rica fue la excepción a la regla en una Centroamérica convulsa. Mientras sus vecinos lidiaban con guerras civiles y dictaduras, los costarricenses se jactaban de su estabilidad democrática y su ausencia de ejército. Sin embargo, el deterioro de la seguridad ciudadana fracturó esa calma. Según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el país pasó de ser un puente de tránsito de narcóticos a un centro logístico y de exportación de drogas hacia Estados Unidos y Europa. Bajo la administración saliente de Rodrigo Chaves, la tasa de homicidios alcanzó un récord histórico de 17 por cada 100.000 habitantes. Este escenario fue el caldo de cultivo para la propuesta de Fernández. En su primera rueda de prensa como presidenta electa, la heredera política de Chaves fue clara: su estrategia de seguridad mira directamente hacia San Salvador. “Contamos con el presidente Nayib Bukele para llevar a buen puerto nuestra estrategia”, afirmó este lunes, confirmando que la construcción de una megaprisión inspirada en el modelo salvadoreño será una prioridad absoluta.

El eje Bukele-Fernández: ¿un nuevo estándar regional?

La alineación de Fernández con Bukele representa un cambio de paradigma. Para la nueva mandataria de 39 años, El Salvador es el ejemplo de una sociedad que logró “darle la vuelta a la ecuación” de la violencia. Esta conexión no es solo retórica; incluye asesoría técnica para la gestión carcelaria y una retórica compartida de confrontación con los poderes tradicionales. Al igual que su mentor, Rodrigo Chaves, Fernández ha adoptado un discurso cáustico contra la prensa y el Poder Judicial, al que acusa de auspiciar la impunidad. Este giro hacia el “Bukelismo” en la democracia más antigua de la región es visto con recelo por figuras históricas. El Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias, y la expresidenta Laura Chinchilla han advertido que las mayorías electorales no son un “patente de corso” para silenciar disidencias o reformar la Constitución con el fin de perpetuarse en el poder. No obstante, para el votante promedio, el miedo a la criminalidad ha superado el temor al autoritarismo.

El péndulo latinoamericano: Entre la seguridad y el bolsillo