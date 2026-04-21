Duván Zapata: premio en Italia, nostalgia por la Selección y sus pálpitos para el Mundial

A sus 35 años de edad, Duván Zapata ve recompensado los frutos a una trayectoria exitosa en el fútbol profesional.

El Toro, como apodan al delantero que nació en Padilla, Cauca, ahora integra el Museo del Calcio en el Tecnico Federale di Coverciano de Florencia, Italia.

Durante el ‘Inside The Sport 2026′, el atacante, que ya suma 13 años en el balompié de ese país, fue galardonado por sus goles y aporte en ese balompié, en el que es el máximo anotador colombiano de la historia.

Zapata ha representado durante todo ese tiempo a los equipos de Napoli, Udinese, Sampdoria, Atalanta y Torino, acumulando 127 tantos, 23 de ellos en el elenco de Bérgamo, en el que logró su mayor cifra en la temporada 2018-2019.

Ahora juega para el Torino, en el que suma tres tantos en 24 juegos luego de retornar de una lesión.

“Estoy muy feliz por este premio. Es un honor, hice todo lo posible para estar aquí porque realmente lo deseaba, y vine con toda mi familia. Agradezco a todos este reconocimiento. También estoy aquí para representar al Torino, como capitán, y por eso agradezco al club. Siempre disfruto jugando y marcando goles”, empezó diciendo el jugador luego del homenaje.

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“Ha habido altibajos, pero lo importante es que he tenido una continuidad en esta liga tan importante. Cada año trato de superarme, dejar huella y en alto mi país. Sabía que esta temporada era más para ir tomando confianza. Nunca me había pasado, una lesión así tan grave en la rodilla, así que retomar me costó un poquito, pero eso ya hace parte del pasado”, continuó luego el deportista en charla con ESPN.