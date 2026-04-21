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Duván Zapata: premio en Italia, nostalgia por la Selección y sus pálpitos para el Mundial

El delantero colombiano fue galardonado por sus goles y aporte en el fútbol de Italia.

  • Duván Zapata ya suma trece temporadas en el fútbol de Italia. Representa ahora al Torino. FOTO X-TORINO
    Duván Zapata ya suma trece temporadas en el fútbol de Italia. Representa ahora al Torino. FOTO X-TORINO
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 1 hora
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A sus 35 años de edad, Duván Zapata ve recompensado los frutos a una trayectoria exitosa en el fútbol profesional.

El Toro, como apodan al delantero que nació en Padilla, Cauca, ahora integra el Museo del Calcio en el Tecnico Federale di Coverciano de Florencia, Italia.

Durante el ‘Inside The Sport 2026′, el atacante, que ya suma 13 años en el balompié de ese país, fue galardonado por sus goles y aporte en ese balompié, en el que es el máximo anotador colombiano de la historia.

Zapata ha representado durante todo ese tiempo a los equipos de Napoli, Udinese, Sampdoria, Atalanta y Torino, acumulando 127 tantos, 23 de ellos en el elenco de Bérgamo, en el que logró su mayor cifra en la temporada 2018-2019.

Ahora juega para el Torino, en el que suma tres tantos en 24 juegos luego de retornar de una lesión.

“Estoy muy feliz por este premio. Es un honor, hice todo lo posible para estar aquí porque realmente lo deseaba, y vine con toda mi familia. Agradezco a todos este reconocimiento. También estoy aquí para representar al Torino, como capitán, y por eso agradezco al club. Siempre disfruto jugando y marcando goles”, empezó diciendo el jugador luego del homenaje.

Lea: Duván Zapata cayó en la “epidemia” de lesiones en Europa: se rompió el ligamento cruzado

“Ha habido altibajos, pero lo importante es que he tenido una continuidad en esta liga tan importante. Cada año trato de superarme, dejar huella y en alto mi país. Sabía que esta temporada era más para ir tomando confianza. Nunca me había pasado, una lesión así tan grave en la rodilla, así que retomar me costó un poquito, pero eso ya hace parte del pasado”, continuó luego el deportista en charla con ESPN.

Duván también habló de la Selección Colombia, lamentando no poder representarla en un Mundial. Con ella ha jugado 34 partidos y suma cuatro goles.

“Hay un poco de nostalgia porque me hubiera gustado jugar un Mundial de mayores. No he sido parte de este proceso, así que es justo que los que han estado desde el inicio tengan la prioridad. Pero en el fútbol nunca se sabe nada, por más de que pueda estar o no, el apoyo va a estar”, aseguró.

Además, el delantero cree que la Tricolor puede hacer una buena presentación en la cita que se celebrará en Norteamérica desde junio próximo.

“La Selección Colombia tiene un buen presente. Le ha dado continuidad a un trabajo, que es importante. Volvimos a un Mundial y tenemos la oportunidad para hacerlo bien. Hay buenos jugadores, un técnico que es capaz. Esperemos superar lo hecho en Brasil-2014 (quinto), poder llegar mucho más lejos. Pienso que será un Mundial difícil, pero Colombia tiene mucho talento y continuidad de trabajo”, concluyó Zapata.

Siga leyendo: ¡Invaden Italia! Los 7 colombianos que brillarán en la Serie A que comienza este sábado

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