Edinson Cavani no sigue en Boca Juniors: así se despidió “El Matador”

El delantero uruguayo Edinson Cavani oficializó este miércoles su salida de Boca Juniors con un video en sus redes sociales, un día después de que la prensa argentina diera por hecho que rescindiría su contrato con el Xeneize, al que había llegado con enormes expectativas y del que se marcha sin títulos.
“Jamás me voy a arrepentir de haber tomado la decisión de venir en aquel 2023, cuando firmé para cumplir ese deseo que tenía de jugar acá”, afirmó Cavani en un mensaje de Instagram grabado sobre el césped de La Bombonera, en el que confirmó el final de un ciclo de casi tres años.
El jugador rescindió su contrato con Boca y dejó de ser jugador del club al que había arribado en julio de 2023, después de que medios como ESPN y Olé anticiparan el martes que su salida era inminente.
La desvinculación del artillero charrúa, dueño de una carrera singular con más de 500 goles, se produce tras conocerse que no iba a ser tenido en cuenta por Rodolfo Arruabarrena, el nuevo DT de Boca, mientras se recuperaba de una dolencia por la que apenas jugó unos pocos minutos en el primer semestre de este año.
En su despedida, Cavani recordó que al llegar al club sintió que esa forma de vida le daba “aún más motivos” para prepararse “y dar el 100% cada partido”.
Sin embargo, reconoció que luego debió atravesar “momentos difíciles” que lo alejaron de poder “dejar una huella” en el club.
Cavani había llegado a Boca envuelto en un clima de euforia: su sola presencia bastó entonces para colmar el estadio La Bombonera el día de su presentación oficial.
Sin embargo, su ciclo en el Xeneize estuvo marcado por las dilatadas ausencias, con 81 partidos en su balance, de los que sólo completó 27 en tres años, y apenas 28 goles anotados, además de haber sido protagonista de varios tantos desperdiciados, que influyeron en derrotas o eliminaciones en torneos importantes.