Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Eduard Bello reveló por qué no rindió en Nacional y sí lo hace ahora en el Cali

Eduard Bello habló de su salida de Atlético Nacional y explicó por qué decidió continuar su carrera en el Deportivo Cali, pese a que su intención inicial era quedarse en el equipo antioqueño.

  • Eduard Bello no encontró su mejor nivel en Nacional, pero hoy en el Cali es figura. FOTO CAMILO SUÁREZ
    Eduard Bello no encontró su mejor nivel en Nacional, pero hoy en el Cali es figura. FOTO CAMILO SUÁREZ
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 1 hora
bookmark

Eduard Bello reconoció que su salida de Atlético Nacional fue una decisión compleja, especialmente porque esperaba que su segundo semestre en el fútbol colombiano fuera mejor después de superar el proceso de adaptación.

El venezolano llegó al conjunto antioqueño cuando ya había comenzado el campeonato y sin realizar una pretemporada, situación que, según explicó, condicionó su rendimiento durante los primeros meses.

“Fue compleja la decisión. El semestre donde más quería estar en el equipo era este, porque ya había pagado el precio de la adaptación”, expresó Bello en declaraciones al programa Despierta Win.

El futbolista explicó que se incorporó después de la primera fecha y tuvo que ponerse a punto físicamente mientras avanzaba el torneo.

“Me tocó incorporarme sobre la marcha, como que remarla contra la corriente. No pude estar plenamente a nivel físico desde un principio y fui agarrándolo sobre el semestre”, manifestó.

A pesar de esas dificultades, Bello consideró que consiguió adaptarse de buena manera y tenía la expectativa de que su rendimiento aumentara en el segundo semestre.

“Sabía que este segundo semestre iba a ser mejor, porque iba a tener una pretemporada, ya conocía la liga y mucho más a mis compañeros. Sabía que mi rendimiento podía ser más alto”, explicó.

El cambio de cuerpo técnico

El venezolano también contó que su continuidad en Nacional quedó condicionada por los cambios que tuvo la institución, con un nuevo cuerpo técnico.

“Sabemos que en el fútbol siempre estamos viviendo constantes cambios. Llegó nueva directiva, nuevo cuerpo técnico y obviamente tienen sus proyectos, sus gustos. Uno los respeta y agradezco la sinceridad que ellos me brindaron”, indicó.

Bello señaló que inicialmente tenía la intención de permanecer en Nacional, pero posteriormente conoció que su futuro estaba fuera del proyecto.

En ese momento apareció la posibilidad de continuar su carrera en el Deportivo Cali, una opción que terminó tomando fuerza cuando recibió el contacto del entrenador del conjunto azucarero.

“Cuando Cali aparece, en un principio yo tenía las ganas de seguir. Ya después me lo hacen saber y obviamente refuerza esta decisión de venir acá. El profe se comunicó conmigo y eso me dio mucha más confianza de seguir acá, de venir acá”, relató.

Rechazó otra oferta para continuar en Colombia

Bello también reveló que tuvo la posibilidad de regresar a Brasil, donde recibió una propuesta del Remo. Sin embargo, decidió permanecer en Colombia, pues no quería afrontar nuevamente un proceso de adaptación en otro país después de apenas seis meses en territorio colombiano.

“Tuve la oportunidad de ir al Remo de Brasil, que también era otra oferta que tenía al momento, pero no quería hacer otro cambio de país, sabiendo que había tenido seis meses recién llegando aquí a Colombia”, explicó.

Finalmente, consideró que la propuesta del Cali era una buena oportunidad para continuar su carrera.

“Fue una muy linda oportunidad la del profe y no lo dudé. Cuando ya sabía todo, que sabía el lugar en el que estaba parado, tomé esa decisión con los ojos cerrados y creo que fue muy buena decisión”, concluyó Bello.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué Eduard Bello no pudo mostrar su mejor nivel en Nacional?
El venezolano explicó que llegó cuando el campeonato ya había comenzado y sin realizar pretemporada, por lo que tuvo que ponerse a punto físicamente mientras avanzaba el semestre.
¿Por qué terminó saliendo de Nacional?
Bello contó que el cambio de directiva y cuerpo técnico modificó los planes del club. Aunque inicialmente quería continuar, le comunicaron que no estaba dentro del nuevo proyecto.
¿Por qué eligió al Deportivo Cali?
El jugador recibió el contacto del técnico del Cali y consideró que era una buena oportunidad para continuar en Colombia. También descartó una oferta del Remo de Brasil porque no quería volver a cambiar de país después de apenas seis meses en territorio colombiano.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos
Centered Form