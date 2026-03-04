Nacional, sin Cardona ante Millonarios: ¿baja sensible o oportunidad para reinventarse?

Atlético Nacional afrontará su compromiso internacional frente a Millonarios con una ausencia que no pasa desapercibida. Edwin Cardona no podrá estar disponible debido a una fecha de sanción pendiente en torneo continental, lo que obliga al cuerpo técnico a replantear su esquema y variantes ofensivas.

La noticia ha generado opiniones divididas entre la hinchada y el entorno verdolaga. Para algunos, la baja puede resultar incluso positiva, bajo el argumento de que el volante no atraviesa su mejor momento y no está para ser titular indiscutido. Desde esa perspectiva, el equipo podría ganar en dinámica, presión y movilidad en el frente de ataque.