Nacional, sin Cardona ante Millonarios: ¿baja sensible o oportunidad para reinventarse?

El Verde afrontará su reto internacional sin Edwin Cardona, suspendido por una fecha. Su ausencia divide opiniones: ¿pierde el equipo jerarquía o gana en dinámica? El partido será el que dé la respuesta.

  Edwin Cardona no estará frente a Millonarios. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    Edwin Cardona no estará frente a Millonarios. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 3 horas
bookmark

Atlético Nacional afrontará su compromiso internacional frente a Millonarios con una ausencia que no pasa desapercibida. Edwin Cardona no podrá estar disponible debido a una fecha de sanción pendiente en torneo continental, lo que obliga al cuerpo técnico a replantear su esquema y variantes ofensivas.

La noticia ha generado opiniones divididas entre la hinchada y el entorno verdolaga. Para algunos, la baja puede resultar incluso positiva, bajo el argumento de que el volante no atraviesa su mejor momento y no está para ser titular indiscutido. Desde esa perspectiva, el equipo podría ganar en dinámica, presión y movilidad en el frente de ataque.

Sin embargo, otro sector considera que la ausencia de Cardona representa una pérdida significativa. Más allá de su actualidad, el mediocampista aporta experiencia en este tipo de escenarios, remate de media distancia, precisión en el tiro libre y una capacidad probada para filtrar el último pase. En partidos cerrados, ese tipo de recursos suele marcar la diferencia.

El técnico Diego Arias tendrá la tarea de encontrar el equilibrio: mantener la estructura competitiva del equipo sin perder creatividad en el último tercio del campo. La decisión sobre quién ocupará ese rol y cómo se redistribuirán las responsabilidades ofensivas será clave en el desarrollo del encuentro.

Al final, será el resultado el que incline la balanza del debate. Si Nacional logra imponer condiciones y sumar, se hablará de una ausencia bien gestionada. Si el equipo extraña la pausa, el remate o la pelota quieta, muchos señalarán que Edwin Cardona hizo falta en una cita donde la jerarquía suele pesar.

Liga Betplay

