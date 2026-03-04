Tras control de Tigo sobre Movistar, empleados estarían recibiendo oferta para retirarse voluntariamente de la empresa

Empleados de Movistar (Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC) aseguran que la compañía les ofreció un Plan de Retiro Voluntario (PRV). La apertura de dicha estrategia se anunció por medio de un comunicado que la empresa compartió con sus trabajadores por los canales de comunicación oficiales. En el documento se lee que ese plan de retiro se hace como “parte de un proceso de adaptación organizacional orientado a responder a las necesidades actuales del negocio y a los desafíos futuros”. Hay que recordar que el pasado 3 de febrero se conoció que Tigo asumió el control total de las operaciones de Telefónica (Movistar) en Colombia. La propia multinacional Millicom International Cellular SA (accionista mayoritario de Tigo), con sede en Luxemburgo, sostuvo que concluyó exitosamente la oferta pública de adquisición (OPA) por la participación controladora de Telefónica.

En el comunicado que habla del plan voluntario, se lee que la iniciativa busca construir una organización sostenible y preparada para el entorno competitivo, ofreciendo una alternativa “respetuosa y transparente” para quienes, “de manera libre y voluntaria”, consideren que es un momento adecuado para emprender “un nuevo proyecto personal o profesional”. En palabras sencillas, la empresa está invitando a los trabajadores a acordar su retiro de la compañía.

¿En qué consiste el plan de retiro voluntario?

Según el documento, el plan contempla la terminación del contrato laboral de mutuo acuerdo, con el reconocimiento de una bonificación de retiro equivalente a 30 días de salario por cada año completo trabajado. Lea también: MinTIC autoriza uso común del espectro a la alianza Tigo–Movistar En caso de fracciones superiores a seis meses, se reconocerán también 30 días, mientras que para fracciones inferiores a seis meses se pagarán 15 días.

¿Cómo funciona el proceso?

La participación en el PRV es completamente voluntaria. Sin embargo, la postulación no implica aceptación automática, ya que cada caso será evaluado por un comité interno encargado del plan. La compañía informó que enviará un correo electrónico a los empleados postulados durante la semana siguiente al cierre de inscripciones, notificando si la solicitud fue aceptada o rechazada. Las condiciones establecidas aplican exclusivamente a este plan específico, cuyos detalles adicionales están consignados en un documento de preguntas frecuentes adjunto a la comunicación interna.

¿Cuáles son los plazos y herramientas disponibles?