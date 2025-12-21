Video | Edwuin Cetré brilló con Estudiantes y consiguió su segundo título en una semana en Argentina

Con un doblete de Lucas Alario, a los 78 y 90+1 minutos, Estudiantes de La Plata le ganó el sábado de atrás a Platense por 2-1 y conquistó el Trofeo de Campeones 2025. El Pincha, que hace una semana había ganado el torneo Clausura argentino, sumó una nueva corona en un partido que lo enfrentaba al campeón del torneo Apertura, que conquistó Platense en el primer semestre del año. Ahora cuenta con trece títulos locales y seis internacionales, entre ellos cuatro copas Libertadores (1968, 1969, 1970 y 2009) y la Copa Interconinental de 1968 ganada al Manchester United. El partido se disputó en el Estadio Estadio Único de San Nicolás, en la localidad de San Nicolás de los Arroyos, a 240 km al noroeste de Buenos Aires.

Entre los 25 mil espectadores presentes se encontraba el presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, suspendido por la AFA por su oposición a la conducción de Claudio ‘Chiqui’ Tapia, el mandatario de la Asociación del Fútbol Argentino. El Pipa Alario, ex River Plate y Bayer Leverkusen entre otros, ingresó en el segundo tiempo cuando Estudiantes estaba en desventaja 1-0 por el tanto de Franco Zapiola a los 49 minutos.

Igualó el partido a los 78 minutos y le dio un nuevo título local a Estudiantes de La Plata cuando ingresó por el segundo palo para tomar un corner desde la izquierda y anotar el gol de la victoria. En el encuentro también brilló el futbolista colombiano Edwuin Cetré, de cuyos pies iniciaron las jugadas de los goles del elenco de La Plata en la final.

¿Qué le permitió a Estudiantes ganar el título?

El “carácter y la personalidad” de Estudiantes “para hacerse fuerte y pasar las cosas que hubo que pasar, y ganar dos títulos” es la clave de este presente ganador, según Alario. Estudiantes “merece todo esto” y le dedicó sus goles a su compañero paraguayo Santiago Arzamendia, que sufrió una grave lesión la semana pasada ante Racing de Avellaneda en la final del Clausura y este sábado, con muletas, recibió el trofeo y la medalla.

El gol del Calamar al inicio del segundo tiempo abrió el trámite, pero Estudiantes, agotado por la sucesión de partidos de las últimas semanas, tardó en reaccionar. Su DT, Eduardo Domínguez, metió mano e hizo cuatro cambios, entre ellos Alario que igualó el encuentro cinco minutos después de ingresar. Fue el quinto título de Domínguez con entrenador del Pincha, tras ganar la Copa Argentina 2023, la Copa de la Liga y el Trofeo de Campeones 2024 y el Clausura 2025. Y en los descuentos, el Pipa Alario conectó solo en el segundo palo el tiro de esquina del colombiano Edwuin Cetré para darle la victoria al León de La Plata.