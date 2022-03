El árbitro Wílmar Roldán desmiente los rumores de prensa que señalan que está próximo a retirarse de la actividad profesional.

Dice que está fuerte y si bien reconoce el paso de los años (tiene 42), advierte que su adiós no es inminente. Asegura que está vigente, tanto que esta semana viajará a Arabia, a donde cada año lo invitan a dirigir un partido de esa liga (ver para saber más).

EL COLOMBIANO habló con él de su presente y de los planes en el fútbol.

¿Es verdad que ya tomó la decisión de retirarse del arbitraje?

“No, para nada. Eso es mentira. Hay tres razones que harían que me retire y en este momento ninguna está presente. La primera, Dios no lo quiera, por una lesión. La segunda, que la dirigencia del fútbol no me quiera dar más partidos, y la tercera, por iniciativa propia. Por ahora sigo con la credibilidad de los equipos y los deportistas. Hace un mes recibí un premio de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) en el que votaron todos los jugadores para escoger el mejor juez del país. Entonces saber que les gusta cómo pito, creo que ese es el aliciente mayor que puede tener uno como árbitro”.

Varias veces ha dicho que quiere que lo recuerden bien y decidir a tiempo su despedida...

“Si yo sintiera que estoy mal, me haría a un costado. Es que la gente olvida que me tocan los partidos más bravos y en ellos pasa de todo. Algunos van a estar de acuerdo o no con mis decisiones en la cancha, eso es normal. Mire que yo estaba asignado para el partido Nacional-Medellín, pero amenazaron el árbitro que iba a pitar en Cali y los miembros de la Comisión Arbitral me dijeron que me necesitaban allá, porque yo ofrecía todas las garantías. Los equipos y todo el mundo lo saben, pero porque dos o tres personas no estén de acuerdo con mis actuaciones no quiere decir que esté en el declive de mi carrera. El día que lo sienta así, yo solito me voy. Vuelvo y lo repito, sé que está cerca mi retiro, porque no voy a durar toda la vida, por el paso inexorable de los años, por el relevo generacional, bueno, póngale el tinte que quiera. Llevo 20 años en el fútbol profesional y todo es muy relativo. Pero hoy estoy aquí fuerte”.

A usted le renovaron la escarapela Fifa, eso significa que está bien en conocimientos y en lo físico...

“Sí, claro. En septiembre de cada año la renuevan y yo la tengo. Llevo 15 años consecutivos con ella, gracias a Dios”.