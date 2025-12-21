Falleció María Victoria Calle, expresidenta de la Corte Constitucional, a los 66 años: este fue su legado

María Victoria Calle Correa, exmagistrada y dos veces presidenta de la Corte Constitucional, falleció este 21 de diciembre a los 66 años. Su muerte fue confirmada por el Consejo de Estado, corporación que lamentó la partida de una de las juristas más influyentes del país.

Calle murió en Medellín, ciudad donde se encontraba tras años de complicaciones de salud derivadas de un accidente cerebrovascular que la obligó a retirarse de la vida pública hace siete años.

Abogada de la Universidad de Medellín, con especializaciones en Derecho Laboral y Relaciones Industriales de la Universidad Externado de Colombia, María Victoria Calle desarrolló una extensa trayectoria en el sector público y en la Rama Judicial.

Antes de llegar a la Corte Constitucional, fue vicepresidenta jurídica de La Previsora S.A. Compañía de Seguros, asesora externa del municipio de Pereira y secretaria jurídica del departamento de Risaralda. En la Rama Judicial se desempeñó como jueza Quinta Penal Municipal de Pereira, ciudad donde consolidó gran parte de su vida profesional.

Calle fue magistrada de la Corte Constitucional entre 2009 y 2017 y se convirtió en una figura clave en 2010 cuando integró la Sala Plena que declaró inexequible el proyecto de referendo que buscaba habilitar una segunda reelección consecutiva del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.

En esa decisión, siete magistrados votaron por tumbar el referendo al considerar que presentaba graves vicios de trámite y que implicaba una sustitución de la Constitución. El fallo cerró de manera definitiva la posibilidad de un tercer mandato presidencial para Uribe.

En 2015, en medio del escándalo de corrupción que rodeó al entonces magistrado Jorge Pretelt, María Victoria Calle fue elegida vicepresidenta de la Corte y asumió como presidenta encargada.

Un año después, en 2016, fue designada presidenta en propiedad del alto tribunal, convirtiéndose en una de las voces más visibles en la defensa del Estado social de derecho y de los derechos fundamentales.