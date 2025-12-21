x

Falleció María Victoria Calle, expresidenta de la Corte Constitucional, a los 66 años: este fue su legado

El presidente Gustavo Petro y otras figuras políticas se refirieron al fallecimiento de la reconocida jurista.

  • La exmagistrada María Victoria Calle Correa falleció tras años de complicaciones de salud derivadas de un accidente cerebrovascular. FOTO: COLPRENSA
    La exmagistrada María Victoria Calle Correa falleció tras años de complicaciones de salud derivadas de un accidente cerebrovascular. FOTO: COLPRENSA
El Colombiano
El Colombiano
21 de diciembre de 2025
bookmark

María Victoria Calle Correa, exmagistrada y dos veces presidenta de la Corte Constitucional, falleció este 21 de diciembre a los 66 años. Su muerte fue confirmada por el Consejo de Estado, corporación que lamentó la partida de una de las juristas más influyentes del país.

Calle murió en Medellín, ciudad donde se encontraba tras años de complicaciones de salud derivadas de un accidente cerebrovascular que la obligó a retirarse de la vida pública hace siete años.

Abogada de la Universidad de Medellín, con especializaciones en Derecho Laboral y Relaciones Industriales de la Universidad Externado de Colombia, María Victoria Calle desarrolló una extensa trayectoria en el sector público y en la Rama Judicial.

Puede leer: Invitaron a Paloma Valencia a la consulta de la centroderecha en marzo, pero aún no se decide

Antes de llegar a la Corte Constitucional, fue vicepresidenta jurídica de La Previsora S.A. Compañía de Seguros, asesora externa del municipio de Pereira y secretaria jurídica del departamento de Risaralda. En la Rama Judicial se desempeñó como jueza Quinta Penal Municipal de Pereira, ciudad donde consolidó gran parte de su vida profesional.

Calle fue magistrada de la Corte Constitucional entre 2009 y 2017 y se convirtió en una figura clave en 2010 cuando integró la Sala Plena que declaró inexequible el proyecto de referendo que buscaba habilitar una segunda reelección consecutiva del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.

Puede leer: Denuncian que asesor de Isabel Zuleta “se llevó” a testigo del secuestro y asesinato de un líder minero en Antioquia

En esa decisión, siete magistrados votaron por tumbar el referendo al considerar que presentaba graves vicios de trámite y que implicaba una sustitución de la Constitución. El fallo cerró de manera definitiva la posibilidad de un tercer mandato presidencial para Uribe.

En 2015, en medio del escándalo de corrupción que rodeó al entonces magistrado Jorge Pretelt, María Victoria Calle fue elegida vicepresidenta de la Corte y asumió como presidenta encargada.

Un año después, en 2016, fue designada presidenta en propiedad del alto tribunal, convirtiéndose en una de las voces más visibles en la defensa del Estado social de derecho y de los derechos fundamentales.

El fallecimiento de la exmagistrada generó múltiples reacciones en el ámbito político y judicial. El Consejo de Estado y la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo expresaron su pesar y recordaron que Calle era esposa del expresidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez Aranguren.

“El Consejo de Estado y la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo lamentan el fallecimiento de la doctora María Victoria Calle Correa”, señaló la corporación.

El presidente Gustavo Petro también escribió en X: “Yo admiré a María Victoria Calle profundamente, una mujer del derecho democrático, del estado social de derecho. Cómo me hubiera gustado que hubiésemos coincidido en nuestros periodos como servidores públicos. Ella magistrada de la Corte Constitucional con la libertad y la democracia popular como bandera. La admiré y la lloro, y le doy mi sentido pésame a su marido, también excelente magistrado”.

Desde distintos sectores políticos, su papel en la historia constitucional fue resaltado. La candidata presidencial Claudia López afirmó que “el legado de la ex magistrada María Victoria Calle nos cambió la vida para bien y para siempre: defendió los derechos y la igualdad en la vida, no solo en el papel, y nos salvó de la dictadura uribista (sic) cuando negó la segunda reelección en 2010”.

Por su parte, la senadora Angélica Lozano recordó el impacto de sus decisiones judiciales. “Gratitud infinita por su obra en el derecho y la vida. Su voto en la Corte impidió la segunda reelección en 2010. Mi ley de prima de las empleadas del trabajo doméstico surgió por su exhorto. Me dio luces clave para el debate sobre Odebrecht. Ejemplo de amor el cuidado y firmeza de su compañero de vida en los dolorosos años de lucha por su salud”.

